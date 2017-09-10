Представители Общероссийского народного фронта в Республике Марий Эл провели мониторинг бесхозных, заброшенных строительных объектов, расположенных в черте Йошкар-Олы. Общественники посетили пять объектов, которые, по мнению горожан, портят облик столицы и представляют опасность для детей и подростков. В рейде приняли участие представители администрации города.

Первым объектом проверки стал заброшенный недостроенный дом №98Б на улице Красноармейской, срок разрешения на возведение которого истек еще в декабре 2003 г. Опасения жителей соседних домов подтвердились, общественники зафиксировали, что объект не законсервирован и не охраняется по всем правилам. Кроме того, в подвальном помещении образовался склад бытового мусора. Во время рейда активисты Народного фронта прикрепили предупреждающую табличку и включили его в список опасных долгостроев города.В данный реестр попал и дом №2А на улице Яна Крастыня. Он также не огорожен и является излюбленным местом для отдыха молодежи. По данным городского управления архитектуры и градостроительства, здание относится к непрофильным активам Марийского машиностроительного завода. В ближайшее время собственники планируют выставить объект незавершенного строительства на торги.Следующим на очереди проверяющих стало обгоревшее здание дома №149 на улице Советской. Объект, в котором когда-то располагался детский клуб «Планета», находится в центре города и представляет угрозу для жильцов соседних домов. Владелец помещения не предпринял никаких действий по ограждению здания, от крыши остались лишь обгоревшие балки, окна не заколочены, а по стенам идут большие трещины. Активисты ОНФ также прикрепили на дом табличку «Опасно».В поле зрения общественников попали и два других заброшенных здания – дом №3 на улице Площади Революции и долгострой на улице Эшкинина. Если в помещениях первого отсутствуют признаки обитания в нем подростков и периметр огорожен забором, то доступность второго вызвало опасение у общественников. Большое монолитное здание на берегу реки Кокшаги славится несчастными случаями. Из-за отсутствия ограждения и охраны горожане с детьми ходят через стройку в новую детскую поликлинику, которая соседствует рядом с зданием. При этом на прилегающей территории есть открытые канализационные люки и остатки строительного мусора с торчащей арматурой.

«Пройдя по всем заброшенным стройкам, мы еще раз убедились в том, что многие из этих зданий представляют угрозу для населения. В темное время суток это излюбленное место для распития спиртных напитков, сбора молодежи и даже проведения всевозможных квестов. В адрес регионального министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства направлено обращение с просьбой разобраться в ситуации и найти способы влияния на собственников», – рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Марий Эл Руслан Гизатуллин.