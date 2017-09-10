Эксперты Общероссийского народного фронта подвели промежуточные итоги формирования «зеленых щитов» в российских регионах. На данный момент в 61 регионе уже направлены заявления о создании лесопарковых зеленых поясов в региональные общественные палаты.Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимир Гутенев сообщил, что в оставшихся регионах процесс создания «зеленых щитов» находится в режиме подготовки и обращения в региональные общественные палаты будут направлены в ближайшее время.

«Всего, по нашим оценкам, в состав «зеленых щитов» вокруг региональных центров могут попасть около 10 млн га экологически эффективных территорий – лесов, водоохранных зон, особо охраняемых природных территорий. Это цифра внушительная, но сохранение этих мест является жизненной необходимостью, иначе в результате их уничтожения экологическая ситуация в крупных городах может стать критической. Кроме того, сегодня «зеленый щит» является самым действенным инструментом по защите экологически эффективных территорий от негативных последствий закона о «лесной амнистии», – отметил Гутенев.

По его словам, несмотря на то что эксперты ОНФ надеются на создание «зеленых щитов» в большинстве российских регионов к концу года, в ряде субъектов активисты встречают сопротивление со стороны органов власти.

«В отдельных регионах возникают проблемы во взаимодействии с региональными органами власти. Так, в Костромской и Челябинской областях отмечаются проблемы во взаимодействии с общественными палатами, выражающиеся в их нежелании вести диалог о создании лесопарковых зеленых поясов. Мы внимательно следим за ситуацией в этих регионах и будем до конца отстаивать право населения на благоприятную окружающую среду», – резюмировал Гутенев.

«Зеленый щит» – это единая экологически эффективная зона, которая может быть создана через установление особого природоохранного режима на территориях, занятых лесами, водными объектами и иными природными объектами, выполняющими средообразующие, природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные функции. Федеральный закон о лесопарковых защитных поясах, разработанный и инициированный Центром общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, был принят Госдумой и с 1 января 2017 г. начал действовать на территории всей России.