21/09/2017

Активисты ОНФ в Марий Эл вместе с инвалидами оценили доступность городской инфраструктуры в Йошкар-Оле







Проверяющие вначале с инвалидом – колясочником Анной Чепайкиной прошли маршрут от жилого дома №85 на улице Комсомольской до здания поликлиники № 2. Несмотря на то, что объекты находятся недалеко друг от друга, путь оказался сложным и не быстрым. Из-за отсутствия лифта и пандусов в подъезде представителям Народного фронта пришлось на руках вынести инвалида на улицу для проведения мероприятия. В ходе проверки было зафиксировано, что дорожно-транспортная инфраструктура находится в ненадлежащем состоянии: тротуары разбиты, съезды на пешеходных переходах не приспособлены для маломобильных горожан, поэтому без посторонней помощи не добраться до лечебного учреждения.





По словам слабовидящих инвалидов, само здание поликлиники № 2 является для них доступным. Здесь есть специальные полосы ярко-желтого цвета, информационный стенд с доступной информацией, специальные туалетные комнаты, лифт, однако, люди на колясках без помощи окружающих не могут проехать ко входу, так как пандусы не соответствуют современным требованиям. Для удобства таких посетителей эксперты ОНФ порекомендовали руководству поликлиники установить кнопку вызова медперсонала перед въездом на пандус.



Затем инспекция вместе с инвалидом по зрению Еленой Ельмеевой проверила доступность аптеки на улице Советской. Объект оказался необустроенным по стандартам как для слабовидящих людей, так и инвалидов на колясках. Администратор аптеки заверила, что замечания проверяющих будут переданы владельцу здания.





Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Марий Эл в рамках федерального мониторинга «За доступную среду!» провели рейд по доступности Йошкар-Олинской инфраструктуры для слабовидящих и маломобильных категорий граждан. Общественники совместно с представителями региональных общественных организаций инвалидов и министерства социального развития обследовали маршруты передвижения людей с инвалидностью и оценили доступность городского общественного транспорта.Проверяющие вначале с инвалидом – колясочником Анной Чепайкиной прошли маршрут от жилого дома №85 на улице Комсомольской до здания поликлиники № 2. Несмотря на то, что объекты находятся недалеко друг от друга, путь оказался сложным и не быстрым. Из-за отсутствия лифта и пандусов в подъезде представителям Народного фронта пришлось на руках вынести инвалида на улицу для проведения мероприятия. В ходе проверки было зафиксировано, что дорожно-транспортная инфраструктура находится в ненадлежащем состоянии: тротуары разбиты, съезды на пешеходных переходах не приспособлены для маломобильных горожан, поэтому без посторонней помощи не добраться до лечебного учреждения.По словам слабовидящих инвалидов, само здание поликлиники № 2 является для них доступным. Здесь есть специальные полосы ярко-желтого цвета, информационный стенд с доступной информацией, специальные туалетные комнаты, лифт, однако, люди на колясках без помощи окружающих не могут проехать ко входу, так как пандусы не соответствуют современным требованиям. Для удобства таких посетителей эксперты ОНФ порекомендовали руководству поликлиники установить кнопку вызова медперсонала перед въездом на пандус.Затем инспекция вместе с инвалидом по зрению Еленой Ельмеевой проверила доступность аптеки на улице Советской. Объект оказался необустроенным по стандартам как для слабовидящих людей, так и инвалидов на колясках. Администратор аптеки заверила, что замечания проверяющих будут переданы владельцу здания.Еще по одному востребованному маршруту – от остановки троллейбуса №10 на улице Подольских Курсантов до парикмахерской республиканской организации общества инвалидов – проследовал инвалид-колясочник Михаил Шамсутдинов. По его словам, все еще не доступным является подъезд его дома, несколько рядом находящихся магазинов, дворовые и уличные тротуары. Проезд на общественном транспорте он расценил как доступный, так как по звонку в диспетчерскую может построить свой маршрут проезда на специально оборудованных трех троллейбусах № 10, 2, 11. Активисты ОНФ вместе с молодым человеком проехались на общественном транспорте и убедились в его словах. «Помимо мониторинга маршрутов нашими активистами было проведено анкетирование двадцати людей с ограниченными возможностями здоровья. Результаты всех этапов проверки будут подведены совместно с представителями профильных министерств и ведомств, общественных организаций и других заинтересованных лиц на заседании региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», - рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Марий Эл Наталья Богомолова.

Источник - ОНФ по РМЭ Нравится

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