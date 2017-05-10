Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев подписал Указ о назначении членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительной власти региона Константина Косачева – Главу международного комитета Совета Федерации.

Константин Косачев является инициатором создания в июне с.г. временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Так же он принял непосредственное участие в проработке вопроса сотрудничества Республики Марий Эл с Государством Израиль по теме развития молочного скотоводства в регионе, и оказал содействие в получении статуса «Опорный вуз» для Марийского госуниверситета.Согласно данным официального сайта СФ ФС РФ, Константин Косачев является участником почти 300 поправок к законопроектам, внесенным в Государственную Думу членами Совета Федерации. Он – один из соавторов поправок в закон «О связи», которые касаются ограничений на анонимное распространение SIM-карт.

«Константин Косачев – человек для Марий Эл знакомый и хорошо зарекомендовавший себя на посту сенатора. Он регулярно приезжает в регион, проводит встречи с руководителями исполнительных органов государственной власти, с ректорами вузов, посещает социальные и образовательные учреждения, не понаслышке знаком с проблематикой республики. Уверен, и дальше Константин Иосифович будет работать на благо республики», - отметил Глава региона Александр Евстифеев.

Напомним, Константин Косачев является сенатором от Марий Эл с сентября 2015 года. На этом посту он сменил Светлану Солнцеву, которая, в свою очередь, незадолго до этого сменила Александра Торшина, досрочно сложившего сенаторские полномочия в начале того же 2015 года.