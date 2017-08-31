Вчера на территории Пригородного лесничества – филиала «Центрмежупрлес» специалисты Минлесохоты республики совместно с сотрудниками МВД проверили транспортные средства, перевозящие древесину с лесозаготовительных участков на наличие документов и достоверность сведений в них.В ходе рейдового мероприятия в рамках операции «Лесовоз», участие в котором приняли и представители республиканских средств массовой информации, нарушений не выявлено.

«Новое лесное законодательство (ч. 5 ст. 8.28.1 КоАП) предусматривает довольно высокие штрафы для должностных (30-50 тыс.руб.) и юридических (500-700 тыс.руб.) лиц и конфискацию древесины и транспортного средства за отсутствие сопроводительного документа при транспортировке заготавливаемой древесины, поэтому нарушений в этой части исполнения закона немного» – поясняет ситуацию заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Республики Марий Эл Геннадий Шкавро.

- проведения плановых (рейдовых) осмотров обследований лесных участков (с начала 2017 года проведено 2269 рейдов);

- проведения совместных рейдовых мероприятий с сотрудниками полиции (102 рейда);

- проведению проверок транспортных средств, осуществляющих перевозку древесины (338 проверок);

- проведения разъяснительной работы с лицами, осуществляющими заготовку древесины, в ходе работы по делам об административных правонарушениях (194 беседы).

Всего при осуществлении государственного лесного надзора в 2017 году государственными лесными инспекторами составлено 194 протокола об административных правонарушениях (из них 6 административных протоколов составлены в отношении должностных лиц организаций, осуществлявших транспортировку древесины без сопроводительного документа), назначено штрафов на сумму 2,8 млн. рублей.Государственный лесной надзор, заключающийся в предупреждении, выявлении и пресечении нарушений лесного законодательства – одна из функций и первоочередных задач Министерства лесного и охотничьего хозяйства Республики Марий Эл.Отработанное взаимодействие специалистов лесного хозяйства Минлесохоты РМЭ и сотрудников МВД приводит к эффективному выявлению и документированию фактов незаконных рубок. Проведенный анализ по фактам выявления незаконных рубок свидетельствует, что большая часть преступлений в настоящий момент совершается внутри лесосеки при проведении хозяйственной деятельности лицами, использующими леса.Министерством лесного и охотничьего хозяйства республики ведется планомерная работа по выявлению и пресечению незаконных рубок посредством: