В этом году по итогам смотра-конкурса профессионального мастерства лучшим работником пожарной охраны стал Артем Иванов из пожарно-спасательной части №40 ФГКУ «2 отряд ФПС по Республике Марий Эл».

В рамках прошедших состязаний пожарные выполняли не только теоретические задания, но и демонстрировали физическую подготовку. На практическом этапе конкурсанты подтягивались на перекладине, вязали двойную спасательную петлю, поднимались по штурмовой лестнице на 4-й этаж учебной башни, преодолевали 100-метровую полосу препятствий, выполняли норматив по челночному бегу и бежали километровый кросс по пересеченной местности.Победитель смотра-конкурса в номинации лучший работник пожарной охраны Артем Иванов с самого детства старался помогать людям, поэтому в выборе профессии он не сомневался, стремление прийти на помощь попавшим в беду сыграло свою роль.В ряды огнеборцев пожарно-спасательной части №40 г. Звенигово Артем вступил в 2012 году. Работал в должности пожарного, а через два года был назначен на должность командира отделения.Артем не только отлично выполняет свои профессиональные обязанности, но и активно участвует в спортивных и культурно-массовых мероприятиях ведомства. Кстати, к конкурсу профмастерства, как рассказывает Артем, он специально не готовился, ведь профессиональные знания, умения и навыки постоянно отрабатываются и совершенствуются в ходе несения дежурства, как на занятиях, так и во время выездов на пожары.Несмотря на небольшой срок службы в пожарной охране, на счету Артема немало выездов:

- Самый запомнившийся пожар – это первый пожар, так называемое «боевое крещение». Первый раз, конечно, в крови играл адреналин, и страх тоже присутствовал, но со временем привыкаешь контролировать эмоции и просто делаешь свою работу четко и слаженно.

Артем Иванов признается, что ему нравится его работа за возможность прийти на помощь людям в экстремальной ситуации, за дружный и сплоченный коллектив. Свободное время молодой пожарный проводит с семьей, любит бывать на природе, увлекается рыбалкой и охотой.