Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг регионов РФ по выполнению и реализации пакета указов, подписанных президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года.
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* «Медиалогии».
Период исследования: август 2017 года.
ТОП-10 регионов РФ по реализации «майских указов» В.Путина в сфере экономики (№596 «О долгосрочной государственной экономической политике»):
|
Место в рейтинге
|
Регион
|
МедиаИндекс
|
1
|
Рязанская область
|
345,6
|
2
|
Тамбовская область
|
196,5
|
3
|
Калининградская область
|
111,1
|
4
|
Удмуртия
|
106,2
|
5
|
Алтайский край
|
105,6
|
6
|
Татарстан
|
96,1
|
7
|
Свердловская область
|
92,5
|
8
|
Ленинградская область
|
82,1
|
9
|
Ульяновская область
|
75,4
|
10
|
Кировская область
|
67,2
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Лидерами медиарейтинга стали Рязанская область, Тамбовская область и Калининградская область.
Самые заметные события по реализации «майских указов» в сфере экономики в регионах:
Глава Рязанской области Николай Любимов подписал ряд соглашений о сотрудничестве с ПАО "Фармимэкс", ООО "Эко-Золопродукт. Инвест", ООО "Рязанские овощи" и ООО "ПГ Самотлор-НН". В рамках подписанных соглашений в Рязанской области планируется реализовать важнейшие для региона проекты в сфере стройиндустрии, машиностроения, АПК и здравоохранения. Глава региона отметил, что создание высокотехнологичных рабочих мест - одно из направлений «майских указов», их исполнению в области уделяется самое серьезное внимание.
СМИ сообщали, что Индекс промышленного производства за январь-июнь текущего года в Тамбовской области составил 108,4% относительно аналогичного периода 2016 года. Регион вышел на второе место в Черноземье по темпам роста. Наибольший рост объема продукции зафиксирован в производстве металлических изделий - в 2,5 раза.
Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Антоном Алихановым, обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе, а также реализация «майских указов».
ТОП-10 регионов РФ по реализации «майских указов» В.Путина в социальной сфере (№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», №598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», №606 «О мерах по реализации демографической политики в Российской Федерации», №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»):
|
Место в рейтинге
|
Регион
|
МедиаИндекс
|
1
|
Приморский край
|
707,5
|
2
|
Мордовия
|
686,5
|
3
|
Челябинская область
|
551,5
|
4
|
Удмуртия
|
515,4
|
5
|
Алтайский край
|
514,1
|
6
|
Марий Эл
|
505,4
|
7
|
Ульяновская область
|
455,6
|
8
|
Рязанская область
|
428,1
|
9
|
Дагестан
|
416,4
|
10
|
Татарстан
|
303,6
Комментарии:
Лидерами медиарейтинга стали Приморский край, Мордовия и Челябинская область.
Самые заметные события по реализации «майских указов» в социальной сфере в регионах:
СМИ сообщали, что в 2017 году направление на бесплатное профобучение получили 172 жительницы Приморья, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Профессиональная переподготовка проводится в регионе с 2013 года в рамках майских указов президента РФ и государственной программы Приморского края "Содействие занятости населения Приморского края" на 2013-2020 годы.
В Приморье в следующем году начнет работать Единая информационная система социального обеспечения, которая позволит упростить получение государственных услуг и сократить количество бумажных документов при обращении в органы соцзащиты.
Также СМИ сообщали, что в Приморье по итогам полугодия отмечено снижение младенческой смертности на 21%.
Президент России Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности руководителя Мордовии Владимиром Волковым. Президент интересовался, как врио главы региона решает социальные вопросы. Владимир Волков заверил, что «майские указы» главы государства в сфере социального обеспечения и повышения зарплат выполняются полностью.
СМИ сообщали, что зарплата работников учреждений культуры в Челябинской области выросла почти на 10% по сравнению с 2016 годом и составляет в первом полугодии 2017 года - 20,3 тыс. рублей. В мае-июне 2017 года губернатором Борисом Дубровским было принято решение о дополнительном выделении областным учреждениям культуры 215 млн 418,3 тыс. рублей для выполнения «майских указов».
Методика:
1. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 42 200 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
2. При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов РФ в контексте «майских указов» Владимира Путина.
3. Период исследования: август 2017 года.
4. Рейтинг построен по российским СМИ.
5. Данные для рейтингов рассчитаны 18.09.2017.
*МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг геопонятия. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие геопонятия в СМИ, тем позитивнее его имидж, создаваемый СМИ.
При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:
• влиятельность источника информации (в основе параметра - цитируемость издания в других СМИ);
• характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);
• роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);
• наличие прямой или косвенной речи, относящейся к объекту.
Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.
Значение единичного индекса может колебаться от -1000 до +1000 в зависимости от того, насколько позитивно и выгодно представлен объект в информационном сообщении.
О компании «Медиалогия»
«Медиалогия» - независимая российская исследовательская компания в области СМИ, специализирующаяся на медиа-анализе в реальном времени. «Медиалогия» решает задачи мониторинга и анализа СМИ, позволяет оценивать эффективность PR и маркетинговых коммуникаций.