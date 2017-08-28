Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг регионов РФ по выполнению и реализации пакета указов, подписанных президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года.Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* «Медиалогии».Период исследования: август 2017 года.

ТОП-10 регионов РФ по реализации «майских указов» В.Путина в сфере экономики (№596 «О долгосрочной государственной экономической политике»):

Место в рейтинге Регион МедиаИндекс 1 Рязанская область 345,6 2 Тамбовская область 196,5 3 Калининградская область 111,1 4 Удмуртия 106,2 5 Алтайский край 105,6 6 Татарстан 96,1 7 Свердловская область 92,5 8 Ленинградская область 82,1 9 Ульяновская область 75,4 10 Кировская область 67,2

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Лидерами медиарейтинга стали Рязанская область, Тамбовская область и Калининградская область.Самые заметные события по реализации «майских указов» в сфере экономики в регионах:Глава Рязанской области Николай Любимов подписал ряд соглашений о сотрудничестве с ПАО "Фармимэкс", ООО "Эко-Золопродукт. Инвест", ООО "Рязанские овощи" и ООО "ПГ Самотлор-НН". В рамках подписанных соглашений в Рязанской области планируется реализовать важнейшие для региона проекты в сфере стройиндустрии, машиностроения, АПК и здравоохранения. Глава региона отметил, что создание высокотехнологичных рабочих мест - одно из направлений «майских указов», их исполнению в области уделяется самое серьезное внимание.СМИ сообщали, что Индекс промышленного производства за январь-июнь текущего года в Тамбовской области составил 108,4% относительно аналогичного периода 2016 года. Регион вышел на второе место в Черноземье по темпам роста. Наибольший рост объема продукции зафиксирован в производстве металлических изделий - в 2,5 раза.Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Антоном Алихановым, обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе, а также реализация «майских указов».

ТОП-10 регионов РФ по реализации «майских указов» В.Путина в социальной сфере (№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», №598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», №606 «О мерах по реализации демографической политики в Российской Федерации», №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»):

Место в рейтинге Регион МедиаИндекс 1 Приморский край 707,5 2 Мордовия 686,5 3 Челябинская область 551,5 4 Удмуртия 515,4 5 Алтайский край 514,1 6 Марий Эл 505,4 7 Ульяновская область 455,6 8 Рязанская область 428,1 9 Дагестан 416,4 10 Татарстан 303,6

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Лидерами медиарейтинга стали Приморский край, Мордовия и Челябинская область.Самые заметные события по реализации «майских указов» в социальной сфере в регионах:СМИ сообщали, что в 2017 году направление на бесплатное профобучение получили 172 жительницы Приморья, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Профессиональная переподготовка проводится в регионе с 2013 года в рамках майских указов президента РФ и государственной программы Приморского края "Содействие занятости населения Приморского края" на 2013-2020 годы.В Приморье в следующем году начнет работать Единая информационная система социального обеспечения, которая позволит упростить получение государственных услуг и сократить количество бумажных документов при обращении в органы соцзащиты.Также СМИ сообщали, что в Приморье по итогам полугодия отмечено снижение младенческой смертности на 21%.Президент России Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности руководителя Мордовии Владимиром Волковым. Президент интересовался, как врио главы региона решает социальные вопросы. Владимир Волков заверил, что «майские указы» главы государства в сфере социального обеспечения и повышения зарплат выполняются полностью.СМИ сообщали, что зарплата работников учреждений культуры в Челябинской области выросла почти на 10% по сравнению с 2016 годом и составляет в первом полугодии 2017 года - 20,3 тыс. рублей. В мае-июне 2017 года губернатором Борисом Дубровским было принято решение о дополнительном выделении областным учреждениям культуры 215 млн 418,3 тыс. рублей для выполнения «майских указов».