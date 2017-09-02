17/09/2017

В Параньге (Марий Эл) открыт новый пришкольный стадион







Руководитель региона пообщался с юными спортсменами и лично проверил качество выполненных работ как на беговой дорожке футбольного поля, так и на площадке для командных видов спорта.

На торжественное открытие стадиона-площадки приехал избранный Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев.Руководитель региона пообщался с юными спортсменами и лично проверил качество выполненных работ как на беговой дорожке футбольного поля, так и на площадке для командных видов спорта. «Уверен, что открытие пришкольного стадиона, безусловно, будет способствовать развитию спорта, массового спорта среди населения поселка, в частности подрастающего поколения и молодежи. Пропаганда здорового образа жизни – это дело каждого нормального общества. Напомню, что наши граждане, в том числе молодежь и школьники, занимает лидирующие позиции в спорте, прежде всего в ПФО. Республика находится на седьмом месте по спортивным достижениям, чем мы гордимся», - заявил в своём приветственном слове Александр Евстифеев.

Отметим, что долгое время спортивный зал школы, которая является базовой для района, и которую посещают более семисот учеников, не позволял полноценно заниматься физкультурой детям, а учителям вести соответствующие уроки. Одновременно в зале вынуждены были заниматься до трёх классов. Введение в строй спортивной площадки позволит разгрузить школьный спортзал и откроет новые возможности для занятий: появятся условия для развития гимнастики, легкой атлетики и борьбы.







Отметим, что долгое время спортивный зал школы, которая является базовой для района, и которую посещают более семисот учеников, не позволял полноценно заниматься физкультурой детям, а учителям вести соответствующие уроки. Одновременно в зале вынуждены были заниматься до трёх классов. Введение в строй спортивной площадки позволит разгрузить школьный спортзал и откроет новые возможности для занятий: появятся условия для развития гимнастики, легкой атлетики и борьбы.Строительство стадиона-площадки началось год назад в рамках республиканской адресной инвестиционной программы по заказу министерства спорта Республики Марий Эл. Она стала шестым по счёту школьным стадионом, который открыт по программе в этом году. Сегодня уже введены стадионы-площадки в Килемарском, Куженерском, Моркинском, Оршанском и Мари – Турекском районах. Запланировано построить такие же в Горномарийском, Звениговском, Медведевском, Новоторъяльском, Сернурском, Советском и Юринском районах, а так же в г. Козьмодемьянске.

Для справки:

Сметная стоимость спортивной площадки МБОУ «Параньгинская общеобразовательная средняя школа» – 4850 т.р. Начало строительства – август 2016 года. Заказчик – Министерство спорта Республики Марий Эл. Подрядчик – ООО «Строй Гарант Эл».

Управление общественных связей и информации Главы Республики Марий Эл Источник - Нравится

0 Не нравится

0 Нравится

0 Не нравится

0 Обсудить на форуме

Ваша жалоба отправлена. Закрыть

НАПИСАТЬ

КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

Здесь пока нет комментариев. Разместите первым!

РЕКЛАМА

ЕЩЁ НА ТЕМУ: