В преддверии профессионального праздника избранный Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев поздравил тех, кто трудится в сфере защиты и воспроизводства лесов, и открыл торжественное мероприятие, приуроченное Дню работников леса.

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Александр Евстифеев поздравил работников лесной отрасли Марий Эл

Традиционно День работников леса отмечается в третье воскресенье сентября. Избранный Глава Республики Марий Эл, поздравляя работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником, пожелал собравшимся здоровья, счастья и благополучия.В своем выступлении Александр Евстифеев отметил значимость воспроизводства и рационального использования лесного массива республики. При этом Глава региона акцентировал, что развитие отрасли в практической части должно идти в тесном взаимодействии с наукой, реализацией и использованием передовых научных разработок. Также Александр Евстифеев обратил внимание на важность проведения санитарной очистки лесов. Кроме того, перед работающими сегодня лесничими Александр Евстифеев поставил задачу продолжения активной деятельности по пресечению незаконных вырубок леса.

«Что касается разумной эксплуатации лесного фонда, я проехал все районы и почти в каждом задавали вопрос: «Когда у жителей республики будет элементарная возможность выписать, получить, купить на экономически разумных условиях лес, чтоб построить баню или дом?». Люди должны иметь доступ к богатствам, которые в республике произрастают, на разумных условиях», - обозначил Александр Евстифеев.