16/09/2017

День работников леса отмечают в Республике Марий Эл 17 сентября





17 сентября 2017 года отмечается День работников леса России.



Гордостью Республики Марий Эл являются леса, которые занимают более 50% ее территории. Здешние леса славятся на всю Россию, это наиболее крупный лесной массив на реке Волга.



Национальный парк "Марий Чодра", оз.Глухое

Общая площадь лесов на территории Республики Марий Эл на 1 января 2017 года составляет 1339,1 тыс. гектаров, из них покрытые лесами 1306,7 тыс. гектаров. Лесистость Республики Марий Эл составляет 55,4%. Лесообразующими породами являются сосна, ель, береза и липа.



Общий запас древесины в республике составляет 179,9 млн. кубических метров, из них хвойных насаждений 73,9 млн. кубических метров (41,1%).





В 2016 году лесовосстановительные работы на землях лесного фонда Республики Марий Эл проведены на площади 2,7 тыс. гектаров, в том числе на 1,3 тыс. гектаров проведено искусственное лесовосстановление, на 1,4 тыс. гектаров осуществлено естественное лесовосстановление. Текущие затраты на искусственное лесовосстановление в 2016 году составили 13,8 млн. рублей, на естественное лесовосстановление – 1,9 млн. рублей.



В третье воскресенье сентября отмечается профессиональный праздник людей, которые своим благородным трудом приумножают наши лесные богатства и способствуют их рациональному использованию.17 сентября 2017 года отмечается День работников леса России.Гордостью Республики Марий Эл являются леса, которые занимают более 50% ее территории. Здешние леса славятся на всю Россию, это наиболее крупный лесной массив на реке Волга.Общая площадь лесов на территории Республики Марий Эл на 1 января 2017 года составляет 1339,1 тыс. гектаров, из них покрытые лесами 1306,7 тыс. гектаров. Лесистость Республики Марий Эл составляет 55,4%. Лесообразующими породами являются сосна, ель, береза и липа.Общий запас древесины в республике составляет 179,9 млн. кубических метров, из них хвойных насаждений 73,9 млн. кубических метров (41,1%).В 2016 году лесовосстановительные работы на землях лесного фонда Республики Марий Эл проведены на площади 2,7 тыс. гектаров, в том числе на 1,3 тыс. гектаров проведено искусственное лесовосстановление, на 1,4 тыс. гектаров осуществлено естественное лесовосстановление. Текущие затраты на искусственное лесовосстановление в 2016 году составили 13,8 млн. рублей, на естественное лесовосстановление – 1,9 млн. рублей. Охрана и защита лесов (гектаров)

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Лесовосстановление 5406 3621 2879 2996 2913 2947 3144 3041 2677 из него: искусственное лесовосстановление 2262 1059 1368 1425 1542 1526 1466 1436 1302 Защита лесов от вредных организмов биологическим методом 2841 2230 1285 1259 1266 1198 982 1129 1088 Погибло лесных насаждений 108 117 23914 4078 4280 2039 1608 1126 1051

В 2016 году лесозащитные мероприятия, направленные на локализацию и ликвидацию очагов вредных организмов в лесных насаждениях, проведены на площади 1,1 тыс. гектаров. В 2016 году ФБУ «Центром защиты леса Республики Марий Эл» был осуществлен лесопатологический мониторинг на 923,5 тыс. гектаров.



В республике ежегодно проводятся мероприятия по созданию и использованию постоянной лесосеменной базы. В 2016 году заготовлено 35,2 кг семян лесных растений.



На сегодняшний день потребность в древесине различных отраслей экономики (топливно-энергетической, химической, строительной и т.д.) остается востребованной.



В 2016 году лесозащитные мероприятия, направленные на локализацию и ликвидацию очагов вредных организмов в лесных насаждениях, проведены на площади 1,1 тыс. гектаров. В 2016 году ФБУ «Центром защиты леса Республики Марий Эл» был осуществлен лесопатологический мониторинг на 923,5 тыс. гектаров.В республике ежегодно проводятся мероприятия по созданию и использованию постоянной лесосеменной базы. В 2016 году заготовлено 35,2 кг семян лесных растений.На сегодняшний день потребность в древесине различных отраслей экономики (топливно-энергетической, химической, строительной и т.д.) остается востребованной. Основные показатели работы организаций по виду экономической деятельности «Лесозаготовки»

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Число организаций

(на конец года)1) 240 208 198 200 190 188 179 Среднегодовая численность работников организаций, человек 1088 922 723 701 601 598 602 Производство древесины необработанной1),

тыс. плотных м3 1005,6 1131,2 1041,9 891,8 928,2 854,9 773,6 в том числе: бревна хвойных пород 481,8 521,7 368,5 324,5 305,5 322,7 303,9 бревна лиственных пород 236,1 221,1 217,8 233,8 300,9 268,9 250,2 древесина топливная 258,7 388,4 455,7 333,5 321,8 248,7 201,9 древесина необработанная (включая жерди и колья) прочая 2,0 - - - - 14,6 17,6

1) По данным государственной регистрации.



Лесное хозяйство и связанные с ним отрасли сегодня успешно решают многие жизненно важные вопросы, как связанные с экологическим благополучием, так и с дальнейшим социально-экономическим развитием страны. Лесное хозяйство и связанные с ним отрасли сегодня успешно решают многие жизненно важные вопросы, как связанные с экологическим благополучием, так и с дальнейшим социально-экономическим развитием страны.

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