В третье воскресенье сентября отмечается профессиональный праздник людей, которые своим благородным трудом приумножают наши лесные богатства и способствуют их рациональному использованию.
17 сентября 2017 года отмечается День работников леса России.
Гордостью Республики Марий Эл являются леса, которые занимают более 50% ее территории. Здешние леса славятся на всю Россию, это наиболее крупный лесной массив на реке Волга.
Национальный парк "Марий Чодра", оз.Глухое
Общая площадь лесов на территории Республики Марий Эл на 1 января 2017 года составляет 1339,1 тыс. гектаров, из них покрытые лесами 1306,7 тыс. гектаров. Лесистость Республики Марий Эл составляет 55,4%. Лесообразующими породами являются сосна, ель, береза и липа.
Общий запас древесины в республике составляет 179,9 млн. кубических метров, из них хвойных насаждений 73,9 млн. кубических метров (41,1%).
В 2016 году лесовосстановительные работы на землях лесного фонда Республики Марий Эл проведены на площади 2,7 тыс. гектаров, в том числе на 1,3 тыс. гектаров проведено искусственное лесовосстановление, на 1,4 тыс. гектаров осуществлено естественное лесовосстановление. Текущие затраты на искусственное лесовосстановление в 2016 году составили 13,8 млн. рублей, на естественное лесовосстановление – 1,9 млн. рублей.
Охрана и защита лесов (гектаров)
|
|
2000
|
2005
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
Лесовосстановление
|
5406
|
3621
|
2879
|
2996
|
2913
|
2947
|
3144
|
3041
|
2677
|
из него:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
искусственное лесовосстановление
|
2262
|
1059
|
1368
|
1425
|
1542
|
1526
|
1466
|
1436
|
1302
|
Защита лесов от вредных организмов биологическим методом
|
2841
|
2230
|
1285
|
1259
|
1266
|
1198
|
982
|
1129
|
1088
|
Погибло лесных насаждений
|
108
|
117
|
23914
|
4078
|
4280
|
2039
|
1608
|
1126
|
1051
В 2016 году лесозащитные мероприятия, направленные на локализацию и ликвидацию очагов вредных организмов в лесных насаждениях, проведены на площади 1,1 тыс. гектаров. В 2016 году ФБУ «Центром защиты леса Республики Марий Эл» был осуществлен лесопатологический мониторинг на 923,5 тыс. гектаров.
В республике ежегодно проводятся мероприятия по созданию и использованию постоянной лесосеменной базы. В 2016 году заготовлено 35,2 кг семян лесных растений.
На сегодняшний день потребность в древесине различных отраслей экономики (топливно-энергетической, химической, строительной и т.д.) остается востребованной.
Основные показатели работы организаций по виду экономической деятельности «Лесозаготовки»
|
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
Число организаций
(на конец года)1)
|
240
|
208
|
198
|
200
|
190
|
188
|
179
|
Среднегодовая численность работников организаций, человек
|
1088
|
922
|
723
|
701
|
601
|
598
|
602
|
Производство древесины необработанной1),
тыс. плотных м3
|
1005,6
|
1131,2
|
1041,9
|
891,8
|
928,2
|
854,9
|
773,6
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
бревна хвойных пород
|
481,8
|
521,7
|
368,5
|
324,5
|
305,5
|
322,7
|
303,9
|
бревна лиственных пород
|
236,1
|
221,1
|
217,8
|
233,8
|
300,9
|
268,9
|
250,2
|
древесина топливная
|
258,7
|
388,4
|
455,7
|
333,5
|
321,8
|
248,7
|
201,9
|
древесина необработанная (включая жерди и колья) прочая
|
2,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14,6
|
17,6
1) По данным государственной регистрации.
Лесное хозяйство и связанные с ним отрасли сегодня успешно решают многие жизненно важные вопросы, как связанные с экологическим благополучием, так и с дальнейшим социально-экономическим развитием страны.