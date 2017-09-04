16/09/2017

В Марий Эл производство коровьего молока увеличилось на 4,2%, поголовье КРС выросло на 5,8%







В сельскохозяйственных организациях в январе-августе 2017г. по сравнению с январем-августом 2016г. сократилось производство скота и птицы на убой в живом весе на 2,5%, производство коровьего молока увеличилось на 4,2%, куриных яиц - на 1,8%. Производство основных видов продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях

Август 2017,

тонн В % к Январь-август

2017 Справочно

январь-август 2016 в % к

январю –

августу 2015 августу

2016 июлю 2017 тонн в % к

январю-августу 2016 Скот и птица на убой

(в живом весе) 21308,0 121,4 97,2 168802,2 97,5 98,4 Молоко коровье 8414,6 104,2 94,3 69945,1 104,2 100,5 Яйца куриные, тыс. штук 25155,0 109,0 111,2 194318,0 101,8 98,9



Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в январе-августе 2017г. составили 3980 кг против 3792 кг в соответствующем периоде 2016г., яйценоскость кур-несушек составила 187 штук против 177 штук в январе-августе 2016г.



Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в январе-августе 2017г. составили 3980 кг против 3792 кг в соответствующем периоде 2016г., яйценоскость кур-несушек составила 187 штук против 177 штук в январе-августе 2016г. Наличие скота и птицы в сельскохозяйственных организациях ( на конец месяца )

Август

2017,

голов Август 2017в % к Справочно

август 2016

в % к августу 2015 августу

2016 июлю

2017 Крупный рогатый скот 53031 105,8 101,6 106,6 в том числе коровы 17475 99,0 99,8 99,2 Свиньи 257032 99,7 99,8 104,5 Овцы и козы 3461 126,6 102,6 96,6 Птица, тыс. 10333,1 108,7 100,9 84,7



В сельскохозяйственных организациях на конец августа 2017г. по сравнению с соответствующей датой 2016г. увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 5,8%, из него поголовье коров сократилось на 1,0%, поголовье свиней уменьшилось на 0,3%, поголовье овец и коз увеличилось на 26,6%, птицы - на 8,7%. В сельскохозяйственных организациях на конец августа 2017г. по сравнению с соответствующей датой 2016г. увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 5,8%, из него поголовье коров сократилось на 1,0%, поголовье свиней уменьшилось на 0,3%, поголовье овец и коз увеличилось на 26,6%, птицы - на 8,7%.

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