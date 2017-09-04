В сельскохозяйственных организациях в январе-августе 2017г. по сравнению с январем-августом 2016г. сократилось производство скота и птицы на убой в живом весе на 2,5%, производство коровьего молока увеличилось на 4,2%, куриных яиц - на 1,8%.
Производство основных видов продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях
|
|
Август 2017,
тонн
|
В % к
|
Январь-август
2017
|
Справочно
январь-август 2016 в % к
январю –
августу 2015
|
августу
2016
|
июлю 2017
|
тонн
|
в % к
январю-августу 2016
|
Скот и птица на убой
(в живом весе)
|
21308,0
|
121,4
|
97,2
|
168802,2
|
97,5
|
98,4
|
Молоко коровье
|
8414,6
|
104,2
|
94,3
|
69945,1
|
104,2
|
100,5
|
Яйца куриные, тыс. штук
|
25155,0
|
109,0
|
111,2
|
194318,0
|
101,8
|
98,9
Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в январе-августе 2017г. составили 3980 кг против 3792 кг в соответствующем периоде 2016г., яйценоскость кур-несушек составила 187 штук против 177 штук в январе-августе 2016г.
Наличие скота и птицы в сельскохозяйственных организациях (на конец месяца)
|
|
Август
2017,
голов
|
Август 2017в % к
|
Справочно
август 2016
в % к августу 2015
|
августу
2016
|
июлю
2017
|
Крупный рогатый скот
|
53031
|
105,8
|
101,6
|
106,6
|
в том числе коровы
|
17475
|
99,0
|
99,8
|
99,2
|
Свиньи
|
257032
|
99,7
|
99,8
|
104,5
|
Овцы и козы
|
3461
|
126,6
|
102,6
|
96,6
|
Птица, тыс.
|
10333,1
|
108,7
|
100,9
|
84,7
В сельскохозяйственных организациях на конец августа 2017г. по сравнению с соответствующей датой 2016г. увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 5,8%, из него поголовье коров сократилось на 1,0%, поголовье свиней уменьшилось на 0,3%, поголовье овец и коз увеличилось на 26,6%, птицы - на 8,7%.