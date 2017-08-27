В преддверии профессионального праздника избранный Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев поздравил тех, кто трудится в сфере защиты и воспроизводства лесов, и открыл торжественное мероприятие, приуроченное Дню работников леса.

В этом году региональному управлению лесного хозяйства исполнилось 10 лет. С 2007 года в результате административной реформы в связи с принятием нового Лесного Кодекса все функции по управлению лесами государственного фонда на территории региона переданы Республике Марий Эл. С момента введения Лесного Кодекса был создан и орган управления лесным хозяйством - министерство, и 18 лесничеств из преобразованных 21 лесхозов.Символично, что «круглая» дата пришлась на этот год. Согласно Указу Президента Российской Федерации, 2017 год объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий.Традиционно День работников леса отмечается в третье воскресенье сентября. Избранный Глава Республики Марий Эл, поздравляя работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником, пожелал собравшимся здоровья, счастья и благополучия.В своем выступлении Александр Евстифеев отметил значимость воспроизводства и рационального использования лесного массива республики. При этом Глава региона акцентировал, что развитие отрасли в практической части должно идти в тесном взаимодействии с наукой, реализацией и использованием передовых научных разработок. Также Александр Евстифеев обратил внимание на важность проведения санитарной очистки лесов. Кроме того, перед работающими сегодня лесничими Александр Евстифеев поставил задачу продолжения активной деятельности по пресечению незаконных вырубок леса.

«Что касается разумной эксплуатации лесного фонда, я проехал все районы и почти в каждом задавали вопрос: «Когда у жителей республики будет элементарная возможность выписать, получить, купить на экономически разумных условиях лес, чтоб построить баню или дом?». Люди должны иметь доступ к богатствам, которые в республике произрастают, на разумных условиях», - обозначил Александр Евстифеев.

Отдельно руководитель республики остановился на теме инвестиций. «Зелёный фонд» во все времена являлся национальным достоянием Марий Эл и одним из важных секторов ее экономики: более половины территории покрыто тысячами гектаров лесных массивов. И лес для республики - это не просто источник древесины и основа благосостояния, а неотъемлемая часть жизни. В регионе работают предприятия лесопереработки. Их продукция востребована в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве. Создаются новые производства, что дает республике рабочие места и дополнительные налоги в бюджеты всех уровней. Но пока потенциал этого направления не используется полноценно.

«Нам нужны серьезные инвесторы с переработкой. Не нужно торговать сырым лесом, нужно заниматься лесом, который переработан. Это другая ценовая политика и рабочие места, потому что пока лесозаготовкой и лесовосстановлением мы серьезно не занимаемся. Инвестирование нужно, но мы должны быть прозорливыми, потому что вместе с инвесторами к нам рвутся мошенники, которым необходимо сказать «нет», - сказал избранный Глава республики.

Сегодня лесное хозяйство Марий Эл - это больше 1,2 млн га земель лесного фонда, специализированное государственное автономное учреждение «Авиалесоохрана», 20 подведомственных учреждений, с общей численностью работников более 600 человек, а также свыше 200 арендаторов лесных участков по разным видам пользования: заготовке древесины, ведению сельского хозяйства, рекреации и других.

«Я призываю рачительно хозяйствовать, но говорю, что в арендном деле колоссальное количество возможностей, которые не реализованы. Это задача не рядовых работников, а руководства отрасли, - обратил внимание Александр Евстифеев, обращаясь к собравшимся. – Сейчас есть тема сельскохозяйственных угодий, которые, порой, зарастают в связи с тем, что не используются. Наша задача не терять угодья, но мы понимаем, что здесь тоже нужно вести себя разумно, потому что если они не используются, то пусть будут лесистой местностью, чем местом несанкционированной свалки», - подчеркнул Глава Республики Марий Эл.

Александр Евстифеев также напомнил о разработке десятилетнего Лесного плана Республики Марий Эл до 2028 года. Он связан с необходимостью проведения инвентаризации всего комплекса лесных ресурсов региона, определения целей и задач работы с ним.

«Мы должны понимать, как мы будем хозяйствовать. Этот план необходимо утвердить и работать строго по нему, понимать, что ни у кого нет возможности отступить от него, а если появляется необходимость изменений, их нужно вносить легальным способом и продолжать работать, соблюдая условия, о которых мы договорились», - заключил Александр Евстифеев.

В завершении Глава региона поблагодарил работников лесной отрасли за самоотверженный труд и вклад в процветание Марийского края. Лучшие лесники были отмечены наградами.Почетное звание «Заслуженный лесовод Республики Марий Эл» присвоено инженеру по лесопользованию Звениговского лесничества Светлане Михеевой и мастеру леса Куженерского лесничества Валерию Пирогову.К слову, в этом году исполняется 50 лет, как Указом Президиума Верховного Совета МАССР учреждено почетное звание «Заслуженный лесовод Марийской АССР».