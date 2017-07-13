Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг регионов РФ по выполнению и реализации пакета указов, подписанных президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года.
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* «Медиалогии».
Период исследования: август 2017 года.
ТОП-10 регионов РФ по реализации «майских указов» В.Путина в сфере государственного управления (№601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»):
|
Место в рейтинге
|
Регион
|
МедиаИндекс
|
1
|
Приморский край
|
591,2
|
2
|
Московская область
|
322,6
|
3
|
Якутия
|
201,4
|
4
|
Челябинская область
|
200,1
|
5
|
Алтайский край
|
185,1
|
6
|
Ханты-Мансийский АО
|
95,2
|
7
|
Ульяновская область
|
94,1
|
8
|
Дагестан
|
40,5
|
9
|
Тульская область
|
32,4
|
10
|
Алтай
|
24,2
Комментарии:
Лидерами медиарейтинга стали Приморский край, Московская область и Якутия.
Самые заметные события по реализации «майского указа» о системе государственного управления:
В многофункциональных центрах "Мои документы" в Приморье за первое полугодие 2017 года зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей почти 1,5 тыс. физических лиц.
СМИ сообщали, что в Приморье готовится к запуску Единая информационная система социального обеспечения, которая позволит упростить получение государственных услуг и сократить количество бумажных документов при обращении в органы соцзащиты. Помимо этого СМИ сообщали, что сотрудники многофункциональных центров помогут жителям Приморья научиться работать с мобильным приложением Единого портала госуслуг.
Лидерами рейтинга муниципалитетов Московской области по итогам первого полугодия 2017 года стали Лосино-Петровский, Химки и Реутов. Одним из показателей оценки являлось качество предоставления госуслуг.
Также СМИ сообщали, что в Московской области продолжается активный перевод предоставления госуслуг в электронный вид.
Глава Якутии подписал указ о социально-экономическом развитии Якутска до 2022 года. Егор Борисов поручил обеспечить достижение показателей, установленных "майскими указами" президента РФ, в том числе уровня удовлетворённости граждан качеством предоставления муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 процентов.
ТОП-10 регионов РФ по реализации «майских указов» В.Путина в сфере жилищно-коммунального хозяйства (№600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»):
|
Место в рейтинге
|
Регион
|
МедиаИндекс
|
1
|
Мордовия
|
682,4
|
2
|
Алтайский край
|
339,2
|
3
|
Рязанская область
|
264,1
|
4
|
Москва
|
250,2
|
5
|
Башкортостан
|
248,2
|
6
|
Ханты-Мансийский АО
|
230,4
|
7
|
Якутия
|
221,4
|
8
|
Дагестан
|
220,4
|
9
|
Ямало-Ненецкий АО
|
180,2
|
10
|
Марий Эл
|
176,1
Комментарии:
Лидерами медиарейтинга стали Мордовия, Алтайский край и Рязанская область.
Самые заметные события по реализации «майских указов» в сфере жилищно-коммунального хозяйства:
Президент России Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности руководителя Мордовии Владимиром Волковым. Глава региона ответил, что в Мордовии рост по сдаче жилья составил 18%. Также он рассказал о реализации «майских указов» в регионе.
СМИ сообщали, что в Алтайском крае адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 — 2017 годы практически завершена. Также сообщалось, что полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло посетил с рабочим визитом Алтайский край. Он отметил, что в регионе выполнены показатели «майских указов» по переселению из аварийного жилья.
В августе состоялась рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с главой Рязанской области Николаем Любимовым. Глава региона проинформировал президента о реализации «майских указов» в регионе, решении проблем обманутых дольщиков. Также СМИ сообщали, что Николай Любимов встретился с активом Советского и Московского районов Рязани, в том числе обсуждалась ситуация в сфере ЖКХ.
Методика:
1. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 42 200 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
2. При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов РФ в контексте «майских указов» Владимира Путина.
3. Период исследования: август 2017 года.
4. Рейтинг построен по российским СМИ.
5. Данные для рейтингов рассчитаны 14.09.2017.
*МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг геопонятия. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие геопонятия в СМИ, тем позитивнее его имидж, создаваемый СМИ.
При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:
• влиятельность источника информации (в основе параметра - цитируемость издания в других СМИ);
• характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);
• роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);
• наличие прямой или косвенной речи, относящейся к объекту.
Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.
Значение единичного индекса может колебаться от -1000 до +1000 в зависимости от того, насколько позитивно и выгодно представлен объект в информационном сообщении.
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