Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг регионов РФ по выполнению и реализации пакета указов, подписанных президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года.Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* «Медиалогии».Период исследования: август 2017 года.

ТОП-10 регионов РФ по реализации «майских указов» В.Путина в сфере государственного управления (№601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»):

Место в рейтинге Регион МедиаИндекс 1 Приморский край 591,2 2 Московская область 322,6 3 Якутия 201,4 4 Челябинская область 200,1 5 Алтайский край 185,1 6 Ханты-Мансийский АО 95,2 7 Ульяновская область 94,1 8 Дагестан 40,5 9 Тульская область 32,4 10 Алтай 24,2

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Лидерами медиарейтинга стали Приморский край, Московская область и Якутия.Самые заметные события по реализации «майского указа» о системе государственного управления:В многофункциональных центрах "Мои документы" в Приморье за первое полугодие 2017 года зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей почти 1,5 тыс. физических лиц.СМИ сообщали, что в Приморье готовится к запуску Единая информационная система социального обеспечения, которая позволит упростить получение государственных услуг и сократить количество бумажных документов при обращении в органы соцзащиты. Помимо этого СМИ сообщали, что сотрудники многофункциональных центров помогут жителям Приморья научиться работать с мобильным приложением Единого портала госуслуг.Лидерами рейтинга муниципалитетов Московской области по итогам первого полугодия 2017 года стали Лосино-Петровский, Химки и Реутов. Одним из показателей оценки являлось качество предоставления госуслуг.Также СМИ сообщали, что в Московской области продолжается активный перевод предоставления госуслуг в электронный вид.Глава Якутии подписал указ о социально-экономическом развитии Якутска до 2022 года. Егор Борисов поручил обеспечить достижение показателей, установленных "майскими указами" президента РФ, в том числе уровня удовлетворённости граждан качеством предоставления муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 процентов.

ТОП-10 регионов РФ по реализации «майских указов» В.Путина в сфере жилищно-коммунального хозяйства (№600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»):

Место в рейтинге Регион МедиаИндекс 1 Мордовия 682,4 2 Алтайский край 339,2 3 Рязанская область 264,1 4 Москва 250,2 5 Башкортостан 248,2 6 Ханты-Мансийский АО 230,4 7 Якутия 221,4 8 Дагестан 220,4 9 Ямало-Ненецкий АО 180,2 10 Марий Эл 176,1

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Лидерами медиарейтинга стали Мордовия, Алтайский край и Рязанская область.Самые заметные события по реализации «майских указов» в сфере жилищно-коммунального хозяйства:Президент России Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности руководителя Мордовии Владимиром Волковым. Глава региона ответил, что в Мордовии рост по сдаче жилья составил 18%. Также он рассказал о реализации «майских указов» в регионе.СМИ сообщали, что в Алтайском крае адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 — 2017 годы практически завершена. Также сообщалось, что полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло посетил с рабочим визитом Алтайский край. Он отметил, что в регионе выполнены показатели «майских указов» по переселению из аварийного жилья.В августе состоялась рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с главой Рязанской области Николаем Любимовым. Глава региона проинформировал президента о реализации «майских указов» в регионе, решении проблем обманутых дольщиков. Также СМИ сообщали, что Николай Любимов встретился с активом Советского и Московского районов Рязани, в том числе обсуждалась ситуация в сфере ЖКХ.