Сегодня избранный Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев посетил с рабочей поездкой Параньгинский район.Руководитель региона осмотрел сданный в конце августа участок дороги между деревнями Олоры и Сидорово, построенный в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

«Видно, что работа выполнена качественно и достойно. Строительство начали весной и закончили до осенних дождей. Подрядчик отработал без замечаний», - сказал Александр Евстифеев.

Глава Усолинской сельской администрации Юрий Сидоров рассказал руководителю республики о том, что для жителей эта дорога стала дорогой в новую жизнь. «Жители до конца не верили, что здесь наконец-то будет дорога. Раньше на скорую помощь носили по улице людей на носилках, возили на санях. А когда через 90 дней появилось ровное широкое полотно, у многих просто слёзы были на глазах. Дом, который не строился долгое время, быстро возвели под крышу, население оживилось», - рассказал главе региона Юрий Сидоров.Александр Евстифеев подчеркнул, что важность участия в федеральной программе по развитию сельских территорий ещё и в том, что качественная транспортная инфраструктура позволяет увеличивать число проживающих в деревнях и сёлах Республики Марий Эл.Руководитель ГКУ «Марийскавтодор» Александр Сальников заверил Александра Евстифеева, что работа по программе развития сельских территорий на следующий год уже спланирована и представляется вполне реальной. «Мы прошли защиту в Росавтодоре. На следующий год строим также 6 объектов по республике. Один из них – в Параньгинском районе, в деревне Мари Сеснур протяжённостью 0,998 метров. В феврале уже будем заключать соглашение на реконструкцию этих участков», - уточнил Александр Сальников.Дорога Олоры-Сидорово – первая из шести дорог, запланированных в Марий Эл к строительству в 2017 году в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Уже в сентябре запланирована сдача дорог в Мари-Турекском и Советском районах, а в октябре оценят старания дорожников жители деревень Горномарийского, Сернурского и Волжского районов Республики Марий Эл.