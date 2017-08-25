«Ростелеком» организовал встречу с корпоративными клиентами в формате интеллектуальной викторины «Игры разума». В мероприятии приняли участие представители бизнес-структур Республики Марий Эл: «Антарес Плюс», «Компания Все для ПК», «Бизнес-Инкубатор», парк приключений и отдыха «Солдат Удачи», коворкинг-центр «Контора», гостиничный комплекс «Stone».

Команда бизнесменов состязалась с квест-клубом «Пандорум» – партнером мероприятия – в вопросах на общую эрудицию и знание продуктов «Ростелекома». В напряженной игре со счетом 7:6 победила команда предпринимателей. По итогам игры победители были награждены памятными подарками и сертификатами, предоставляющими возможность подключения услуг связи на специальных условиях.

«Спасибо за интересную и насыщенную игру. Вопросы были сложные, и тем интереснее было искать на них ответ. Считаю, что встречаться в таком формате стоит чаще», – поделился впечатлениями директор парка приключений и отдыха «Солдат Удачи» Александр Панкратов.

«Новый формат встречи позволил нашим гостям в полной мере блеснуть своей эрудицией, а компании – в игровой форме рассказать о возможностях современных телекоммуникационных технологий. Надеемся, что такие встречи станут традиционными и привлекут все большее количество участников», – отметил и.о директора по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала в Республике Марий Эл ПАО «Ростелеком» Дмитрий Барцев.

После мероприятия общение было продолжено в неформальной обстановке, специалисты компании обсудили с партнерами новые формы сотрудничества и рассказали подробнее об инновационных услугах «Ростелекома», позволяющих оптимизировать затраты на услуги связи.