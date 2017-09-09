Уважаемые работники леса и ветераны лесной службы!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Лес – одно из главных богатств Республики Марий Эл, бесценный экологический ресурс нашего региона. Его воспроизводство и рациональное использование – в числе государственных приоритетов.
«Зелёный фонд» во все времена являлся национальным достоянием республики и одним из важных секторов ее экономики. Именно поэтому труд лесоводов не только благороден по своему предназначению, но и крайне важен для жизни общества.
Уважаемые ветераны, работники лесного хозяйства! Выражаю вам благодарность за профессионализм и преданность своему делу. Убежден, что и в дальнейшем вы будете бережно и эффективно использовать лесосырьевой потенциал, плодотворно восстанавливать леса, способствовать укреплению экономического потенциала Марийского края.
От всей души желаю вам новых профессиональных достижений, здоровья, счастья и благополучия!
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Марий Эл А.А.Евстифеев