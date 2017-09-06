На этой неделе в Волжском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями была проведена учебная эвакуация. Цель мероприятия – тренировка действий в случае возникновения пожара.

Условное задымление произошло в прачечной. В 10.00 сработала автоматическая пожарная сигнализация и речевая система оповещения о пожаре. Эвакуация детей и сотрудников проводилась через запасные выходы.

«В эвакуации участвовало 47 воспитанников и 43 сотрудника, - рассказывает старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа «Город Волжск» и Волжского муниципального района лейтенант внутренней службы Наталья Артемьева. – Учебное мероприятие прошло успешно. Дети покинули здание центра за 2 минуты 50 секунд от момента начала звонка и собрались на площадке около центра».

После построения около здания была организована проверка возможного наличия детей и сотрудников в здании. Оставшихся в учреждении не оказалось. После подведения итогов на общем построении дети вернулись в группы.