Соглашение подписали архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн и руководитель уголовно-исполнительной системы Марий Эл Сергей Евтушенко. Согласно документу ведомство, исполняющее наказания, будет оказывать поддержку в распространении печатной продукции духовно-нравственного и патриотического содержания, а также содействовать религиозному образованию осужденных.

Работники же марийской епархии будут осуществлять духовное окормление, религиозное образование и нравственное просвещение не только осужденных колоний, но и работников УИС, и членов их семей. Священнослужители планируют проводить с осужденными встречи и беседы с целью оказания духовной помощи, образования и просвещения. Кроме того, епархия намерена оказывать содействие осужденным в подготовке к освобождению, а также в трудовом и бытовом устройстве после окончания срока наказания.На самом деле вся работа, указанная в соглашении о сотрудничестве между пенитенциарным ведомством республики и Марийской епархией, ведется давно: во всех исправительных колониях и йошкар-олинском следственном изоляторе православные храмы уже открыты. При православных приходах Йошкар-Олинского епархиального управления организованы пункты оказания помощи освобождающимся из мест лишения свободы. В новом соглашении более детально оговорены формы и методы совместной работы.

- Отношение к заключенным – своеобразный барометр духовности и нравственности общества, – сказал архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн после подписания соглашения. – Общим трудом мы помогаем встать на путь исправления тем, кто оказался в местах лишения свободы.

Разработчики документа, подписанного сегодня в здании Епархиального управления, считают, что соглашение активизирует сотрудничество с православной церковью в плане исправления осужденных, формирования у них уважительного отношения к нормам, правилам и традициям человеческого общежития, стремления к исправлению и правопослушному поведению.