Сегодня Александр Евстифеев провел брифинг, посвященный итогам Единого дня голосования.

Избранный Глава Республики Марий Эл дал характеристику прошедшим выборам и, в первую очередь, поблагодарил граждан, которые пришли на избирательные участки, проявили активную гражданскую позицию и сделали свой выбор.

«Явка хорошая —43,5%, что для региональных выборов вполне допустимым результатом. Отдельно обращаюсь к избирателям, которые голосовали за мою программу. Я им очень благодарен, потому что многие из них выступили в качестве экспертов в формировании программы. Вчерашнее голосование говорит о том, что они меня не просто поддержали своим присутствием, но и подтвердили свои ожидания в том, что эта программа будет выполнена», — сказал Александр Евстифеев, приветствуя собравшихся журналистов.

Избранный Глава Республики Марий Эл также поблагодарил все политические силы и общественные организации региона, подчеркнув, что выборы в Марий Эл проходили в толерантной и дружелюбной атмосфере, все силы и организации «могли реализовать свои амбиции и желания».

«Я благодарен им за свою активную жизненную позицию, за самостоятельное мнение, за способность высказать это самостоятельное мнение. Для меня эти люди важны, так как они мне напоминают, что в республике остались еще вопросы, которые в мою программу предстоящей работы пока не вошли», - отметил руководитель региона.

Александр Евстифеев отдельно выразил слова благодарности партии «Единая Россия», от которой он был выдвинут, а также региональному отделению КПРФ «за политическую дипломатию и зрелость».

«Единая Россия» - та структура, которая помогла мне сформировать избирательный фонд, поэтому ни у кого не возникает сомнений по поводу законности проведенной мною избирательной кампании. Отдельно хотел бы сказать слова благодарности отделению КПРФ, которое продемонстрировало политическую дипломатию и зрелость. Партия не стала выдвигать своего кандидата, а поддержала мою программу. Участие в выборах в таком формате для меня очень важно и ответственно», - подчеркнул Александр Евстифеев.

Избранный Глава Республики Марий Эл добрые слова сказал и в адрес штаба общественной поддержки, члены которого на протяжении всей избирательной кампании занимались агитационной работой и поддерживали взятый курс на преобразования в регионе.

«Я благодарен работе членов Центральной избирательной комиссии Марий Эл, которые работали квалифицированно, не жалея сил и времени для выполнения задач, стоящих в избирательном процессе. На их работу нет ни одного нарекания», — добавил руководитель республики.

Александр Евстифеев положительно оценил работу и средств массовой информации за полномасштабное освещение выборной кампании, обратив внимание, что журналисты отработали квалифицированно, открыто и честно.Коротко говоря об основных принципах своей работы, Александр Евстифеев призвал общественность Марий Эл к консолидированному, совместному созидательному труду.

«Будем вместе работать и дальше. Я готов повторить слова, сказанные мной 7 апреля по приезде в Йошкар-Олу: «призываю все здоровые силы Марий Эл к совместному созидательному консолидированному труду», - завершил Александр Евстифеев.

С момента приезда в республику Александр Евстифеев провел десятки встреч, общаясь как с населением в районах, так и с коллективами на предприятиях. Благодаря этому были определены насущные проблемы людей, среди которых газификация, строительство дорог, школ, ФАПов, благоустройство территорий и многие другие.По итогам состоявшихся выборов в Марий Эл Александр Евстифеев стал абсолютным победителем, набрав 88,27 процентов голосов избирателей.Официальные результаты выборов Центризбирком республики подведет в ближайшее время.