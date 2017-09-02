Финалистов поздравил заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Игорь Паньшин.
9 сентября 2017 года в Удмуртской Республике на территории летнего оздоровительного комплекса «Дзержинец» состоялось торжественное закрытие окружной Спартакиады для воспитанников детских домов «Спортивный Олимп Приволжья 2017».
В течение двух дней ребята из 14 регионов округа сражались за звание самого сильного, самого смелого, самого ловкого.
От Республики Марий Эл участие приняли 22 воспитанника Волжского и Люльпанского центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Соревнования прошли в восьми спортивных дисциплинах: в плавании, мини-футболе, шашках, волейболе, дартсе, легкоатлетической эстафете, стритбаскетболе, настольном теннисе. Многие участники пробовали свои силы сразу в нескольких видах спорта.
Юные спортсмены республики Марий Эл показали хорошие результаты в личных зачетах – 1 место по плаванию и 2 место по шахматам.
По результатам соревнований два первых места поделили команды из Республик Мордовия и Удмуртия. Второе место присудили команде из Саратовской области.
От имени полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича финалистов поздравил заместитель полпреда Игорь Паньшин.
«Сегодня Удмуртская Республика провела большой праздник — окружную Спартакиаду «Спортивный Олимп Приволжья». Уровень соревнований очень высокий. Все команды прошли жесткий отбор и сегодня здесь за звание лучших сражались действительно сильнейшие. Спорт в Приволжском федеральном округе поставлен на самый высокий уровень. России нужна здоровая и спортивная нация», - отметил Игорь Паньшин.
Победителям и призерам вручили медали, дипломы, кубки, ценные подарки, всем участникам – памятные наборы с символикой Спартакиады.
Справочно:
Спартакиада «Спортивный Олимп Приволжья» является частью масштабного окружного проекта «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО», который реализуется под патронатом аппарата полномочного представителя Президента России в ПФО. Проект реализуется с 2009 года, направлен на поддержку воспитанников детских домов и социальную адаптацию детей, оставшихся без попечения родителей.