Воспитанники детских домов Марий Эл заняли 1 место по плаванию на окружной Спартакиаде «Спортивный Олимп Приволжья 2017».

Финалистов поздравил заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Игорь Паньшин.9 сентября 2017 года в Удмуртской Республике на территории летнего оздоровительного комплекса «Дзержинец» состоялось торжественное закрытие окружной Спартакиады для воспитанников детских домов «Спортивный Олимп Приволжья 2017».В течение двух дней ребята из 14 регионов округа сражались за звание самого сильного, самого смелого, самого ловкого.От Республики Марий Эл участие приняли 22 воспитанника Волжского и Люльпанского центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Соревнования прошли в восьми спортивных дисциплинах: в плавании, мини-футболе, шашках, волейболе, дартсе, легкоатлетической эстафете, стритбаскетболе, настольном теннисе. Многие участники пробовали свои силы сразу в нескольких видах спорта.Юные спортсмены республики Марий Эл показали хорошие результаты в личных зачетах – 1 место по плаванию и 2 место по шахматам.По результатам соревнований два первых места поделили команды из Республик Мордовия и Удмуртия. Второе место присудили команде из Саратовской области.От имени полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича финалистов поздравил заместитель полпреда Игорь Паньшин.

«Сегодня Удмуртская Республика провела большой праздник — окружную Спартакиаду «Спортивный Олимп Приволжья». Уровень соревнований очень высокий. Все команды прошли жесткий отбор и сегодня здесь за звание лучших сражались действительно сильнейшие. Спорт в Приволжском федеральном округе поставлен на самый высокий уровень. России нужна здоровая и спортивная нация», - отметил Игорь Паньшин.

Победителям и призерам вручили медали, дипломы, кубки, ценные подарки, всем участникам – памятные наборы с символикой Спартакиады.