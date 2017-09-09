Александр Евстифеев посетил избирательные участки рано утром в начале их открытия.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Марий Эл побывал в школе №29 г. Йошкар-Олы, где были расположены три избирательных участка: № 34, № 36 и №37.Один из них – именной, в честь первого директора школы, заслуженного учителя РФ Валерия Трунина, другой избирательный участок - оснащен по программе «Доступная среда». Помимо специально созданных условий для маломобильных групп населения, на данном участке находились волонтеры и сурдопереводчики.Также Александр Евстифеев посетил школу № 28 г. Йошкар-Олы и ДК им. В.И.Ленина, где размещались несколько избирательных участков. В ходе осмотра временно исполняющий обязанности Главы Республики Марий Эл пообщался с председателями участковых избирательных комиссий, которые поделились информацией о работе участков, активности граждан и о том, как проходит голосование в целом.Александра Евстифеева сопровождала супруга Юлия. После осмотра избирательных участков временно исполняющий обязанности Главы Республики Марий Эл отметил хорошую организацию выборов в республике.

«Сегодня праздничный день в республике - Единый день голосования. Идут досрочные выборы главы и довыборы в законодательное собрание. Мы побывали без малого на десяти участках, работа везде идет слаженно, организованно, настроение праздничное, звучит музыка, работают буфеты. Люди голосуют, выражая свою позицию. Говорю всем избирателям большое спасибо за активную гражданскую позицию», - отметил Александр Евстифеев, пожелав жителям хорошего дня и настроения.

В завершении дня временно исполняющий обязанности Главы Республики Марий Эл поделился с журналистами своими впечатлениями о прошедшем Едином дне голосования.

«Работа с самого утра идет в нормальном, спокойном режиме. Первое, на что я бы хотел обратить внимание, это высокая явка избирателей республики. С самого утра граждане идут на избирательные участки. Сам в утренние часы побывал на восьми участках, и единственный вопрос, который меня интересовал, как организована работа на участках, есть ли какие-то нарушения, неудобства у избирателей, осуществляя свое конституционное право», — сказал Александр Евстифеев.

Александр Евстифеев также отметил положительную работу Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл и новеллы – созданные условия для голосования лиц с ограниченными возможностями здоровья.

«Это достойно и гуманно организовано. Мне бы хотелось сказать и о настроении наших граждан. Оно очень серьезное, обстоятельное, на выборы идут осознанно. Многие избиратели реализовали себя, как эксперты, при составлении программ кандидатов на пост главы Марий Эл. Поэтому граждане понимали, за что они голосуют» — отметил Александр Евстифеев.

В завершении интервью временно исполняющий обязанности Главы Республики Марий Эл выразил уверенность, что результаты голосования будут честными и объективными.