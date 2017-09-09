11/09/2017

Итоги допвыбора депутата Госсоборания Марий Эл в Волжском районе





Публикуем итоги предварительные голосования на дополнительных выборах депутата Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва Волжскому одномандатному избирательному округу № 14 (Волжский район). По состоянию на 8 ч. 30 мин. 11 августа.



Гафиятуллин Линар Радисович - 236 голосов;

Кудрявцев Игорь Михайлович - 4124 голоса;

Моисеев Георгий Валерьянович - 165 голосов;

Федоров Альберт Иванович - 348 голосов;

Федоров Сергей Викторович - 4349 голосов.



Сумма 1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 18062 2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 18000 3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 469 4 в том числе проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии 63 5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим в помещении для голосования в день голосования 8298 6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 867 7 Число погашенных избирательных бюллетеней 8429 8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 867 9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 8701 10 Число недействительных избирательных бюллетеней 346 11 Число действительных избирательных бюллетеней 9222 12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 13 Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней 0 14 Гафиятуллин Линар Радисович 236 15 Кудрявцев Игорь Михайлович 4124 16 Моисеев Георгий Валерьянович 165 17 Федоров Альберт Иванович 348 18 Федоров Сергей Викторович 4349 10 сентября прошли досрочные выборы Главы Республики Марий Эл и дополнительные выборы депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва по Козьмодемьянскому одномандатному избирательному округу № 13 (город Козьмодемьянск) и Волжскому одномандатному избирательному округу № 14 (Волжский район).Публикуем итоги предварительные голосования на дополнительных выборах депутата Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва Волжскому одномандатному избирательному округу № 14 (Волжский район). По состоянию на 8 ч. 30 мин. 11 августа.Гафиятуллин Линар Радисович - 236 голосов;Кудрявцев Игорь Михайлович - 4124 голоса;Моисеев Георгий Валерьянович - 165 голосов;Федоров Альберт Иванович - 348 голосов;Федоров Сергей Викторович - 4349 голосов.

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