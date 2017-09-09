|
|
Сумма
|
1
|
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
|
18062
|
2
|
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
|
18000
|
3
|
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
|
469
|
4
|
в том числе проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии
|
63
|
5
|
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим в помещении для голосования в день голосования
|
8298
|
6
|
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования
|
867
|
7
|
Число погашенных избирательных бюллетеней
|
8429
|
8
|
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
|
867
|
9
|
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
|
8701
|
10
|
Число недействительных избирательных бюллетеней
|
346
|
11
|
Число действительных избирательных бюллетеней
|
9222
|
12
|
Число утраченных избирательных бюллетеней
|
0
|
13
|
Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней
|
0
|
|
|
14
|
Гафиятуллин Линар Радисович
|
236
|
15
|
Кудрявцев Игорь Михайлович
|
4124
|
16
|
Моисеев Георгий Валерьянович
|
165
|
17
|
Федоров Альберт Иванович
|
348
|
18
|
Федоров Сергей Викторович
|
4349