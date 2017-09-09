11/09/2017

Предварительные данные об итогах голосования на досрочных выборах Главы Марий Эл







По данным на 00 часа 45 минут 11 сентября (данные обновляются).

Александр Евстифеев - 88,41%, Наталия Глущенко - 3,50%, Альберт Федоров - 5,05% и Валентина Злобина - 1,75%



Сумма 1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 332757 2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 291731 3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 4 в том числе проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии 0 5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим в помещении для голосования в день голосования 126679 6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 16239 7 Число погашенных избирательных бюллетеней 148813 8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 16238 9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 126652 10 Число недействительных избирательных бюллетеней 1843 11 Число действительных избирательных бюллетеней 141047 12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 13 Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней 0 14 Глущенко Наталия Владимировна 5002

3.50% 15 Евстифеев Александр Александрович 126327

88.41% 16 Злобина Валентина Тимофеевна 2497

1.75% 17 Федоров Альберт Иванович 7221

5.05% 10 сентября прошли досрочные выборы Главы Республики Марий Эл и дополнительные выборы депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва по Козьмодемьянскому одномандатному избирательному округу № 13 (город Козьмодемьянск) и Волжскому одномандатному избирательному округу № 14 (Волжский район).По данным на 00 часа 45 минут 11 сентябряАлександр Евстифеев - 88,41%, Наталия Глущенко - 3,50%, Альберт Федоров - 5,05% и Валентина Злобина - 1,75%

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