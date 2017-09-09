|
|
|
Сумма
|
1
|
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
|
332757
|
2
|
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
|
291731
|
3
|
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
|
0
|
4
|
в том числе проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии
|
0
|
5
|
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим в помещении для голосования в день голосования
|
126679
|
6
|
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования
|
16239
|
7
|
Число погашенных избирательных бюллетеней
|
148813
|
8
|
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
|
16238
|
9
|
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
|
126652
|
10
|
Число недействительных избирательных бюллетеней
|
1843
|
11
|
Число действительных избирательных бюллетеней
|
141047
|
12
|
Число утраченных избирательных бюллетеней
|
0
|
13
|
Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней
|
0
|
|
|
|
14
|
Глущенко Наталия Владимировна
|
5002
3.50%
|
15
|
Евстифеев Александр Александрович
|
126327
88.41%
|
16
|
Злобина Валентина Тимофеевна
|
2497
1.75%
|
17
|
Федоров Альберт Иванович
|
7221
5.05%