10/09/2017

Предварительные итоги голосования в Марий Эл на досрочных выборах Главы Марий Эл (данные обновляются)





По данным на 23 часа 30 минут 10 сентября (данные обновляются).

Александр Евстифеев - 87,34%, Наталия Глущенко - 4,06%, Альберт Федоров - 5,36% и Валентина Злобина - 1,84%.



Сумма Волжская

городская Звениговская районная Йошкар-Олинская городская № 1 Йошкар-Олинская городская № 2 1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 65217 6920 11695 13685 20082 2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 51730 6650 11690 8143 12612 3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 4 в том числе проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии 0 0 0 0 0 5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим в помещении для голосования в день голосования 23037 2562 4530 4434 5964 6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 1900 76 490 60 116 7 Число погашенных избирательных бюллетеней 26793 4012 6670 3649 6532 8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 1900 76 490 60 116 9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 23026 2562 4530 4426 5961 10 Число недействительных избирательных бюллетеней 352 49 82 75 81 11 Число действительных избирательных бюллетеней 24574 2589 4938 4411 5996 12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 13 Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 14 Глущенко Наталия Владимировна 1011

4.06% 88

3.34% 240

4.78% 234

5.22% 267

4.39% 15 Евстифеев Александр Александрович 21770

87.34% 2323

88.06% 4375

87.15% 3736

83.28% 5155

84.83% 16 Злобина Валентина Тимофеевна 458

1.84% 55

2.08% 82

1.63% 110

2.45% 121

1.99% 17 Федоров Альберт Иванович 1335

5.36% 123

4.66% 241

4.80% 331

7.38% 453

7.45% Сегодня, в Единый день голосования 10 сентября избиратели в Марий Эл проводятся досрочные выборы Главы Республики Марий Эл и дополнительные выборы депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва по Козьмодемьянскому одномандатному избирательному округу № 13 (город Козьмодемьянск) и Волжскому одномандатному избирательному округу № 14 (Волжский район).По данным на 23 часа 30 минут 10 сентябряАлександр Евстифеев - 87,34%, Наталия Глущенко - 4,06%, Альберт Федоров - 5,36% и Валентина Злобина - 1,84%.

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