|
|
|
Сумма
|
Волжская
городская
|
Звениговская районная
|
Йошкар-Олинская городская № 1
|
Йошкар-Олинская городская № 2
|
1
|
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
|
65217
|
6920
|
11695
|
13685
|
20082
|
2
|
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
|
51730
|
6650
|
11690
|
8143
|
12612
|
3
|
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
в том числе проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим в помещении для голосования в день голосования
|
23037
|
2562
|
4530
|
4434
|
5964
|
6
|
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования
|
1900
|
76
|
490
|
60
|
116
|
7
|
Число погашенных избирательных бюллетеней
|
26793
|
4012
|
6670
|
3649
|
6532
|
8
|
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
|
1900
|
76
|
490
|
60
|
116
|
9
|
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
|
23026
|
2562
|
4530
|
4426
|
5961
|
10
|
Число недействительных избирательных бюллетеней
|
352
|
49
|
82
|
75
|
81
|
11
|
Число действительных избирательных бюллетеней
|
24574
|
2589
|
4938
|
4411
|
5996
|
12
|
Число утраченных избирательных бюллетеней
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13
|
Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
14
|
Глущенко Наталия Владимировна
|
1011
4.06%
|
88
3.34%
|
240
4.78%
|
234
5.22%
|
267
4.39%
|
15
|
Евстифеев Александр Александрович
|
21770
87.34%
|
2323
88.06%
|
4375
87.15%
|
3736
83.28%
|
5155
84.83%
|
16
|
Злобина Валентина Тимофеевна
|
458
1.84%
|
55
2.08%
|
82
1.63%
|
110
2.45%
|
121
1.99%
|
17
|
Федоров Альберт Иванович
|
1335
5.36%
|
123
4.66%
|
241
4.80%
|
331
7.38%
|
453
7.45%