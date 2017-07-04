|
Место в рейтинге
|
Перемещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
сообщений
|
МедиаИндекс
|
1
|
0
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
10 282
|
66 064,0
|
2
|
0
|
РАДАЕВ Валерий Васильевич
|
Саратовская обл.
|
7 830
|
55 652,6
|
3
|
+1
|
РЕШЕТНИКОВ Максим Геннадьевич
|
Пермский край
|
5 499
|
30 453,4
|
4
|
+1
|
ХАМИТОВ Рустэм Закиевич
|
Башкортостан
|
4 746
|
30 131,2
|
5
|
+3
|
МЕРКУШКИН Николай Иванович
|
Самарская обл.
|
3 623
|
23 039,7
|
6
|
-3
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
3 802
|
20 757,2
|
7
|
+2
|
ШАНЦЕВ Валерий Павлинович
|
Нижегородская обл.
|
4 057
|
19 175,0
|
8
|
-1
|
БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович
|
Пензенская обл.
|
3 943
|
19 084,6
|
9
|
+3
|
ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович
|
Кировская обл.
|
3 640
|
18 657,5
|
10
|
-4
|
МОРОЗОВ Сергей Иванович
|
Ульяновская обл.
|
6 659
|
18 101,5
|
11
|
0
|
ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич
|
Мордовия
|
2 702
|
17 035,8
|
12
|
-2
|
ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович
|
Марий Эл
|
2 242
|
10 099,0
|
13
|
0
|
БЕРГ Юрий Александрович
|
Оренбургская обл.
|
1 606
|
6 411,8
|
14
|
0
|
ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич
|
Чувашия
|
4 256
|
6 408,1