В Приволжском ФО в августе 2017 года лидерами медиарейтинга стали президент Татарстана Рустам Минниханов, врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев и врио главы Пермского края Максим Решетников.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов побывал с рабочим визитом в Турецкой Республике. Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Турцию принял участие в официальной церемонии открытия и посетил 86-ую Измирскую международную выставку. Помимо этого сообщалось, что в Казани президент Татарстана Рустам Минниханов выступил на пленарном заседании VI съезда Всемирного конгресса татар. Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова вручила президенту Татарстана Рустаму Минниханову сертификат о включении Успенского собора и монастыря острова-града Свияжск в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Главы регионов Приволжского ФО

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персоны Регион Кол-во

сообщений МедиаИндекс 1 0 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Татарстан 10 282 66 064,0 2 0 РАДАЕВ Валерий Васильевич Саратовская обл. 7 830 55 652,6 3 +1 РЕШЕТНИКОВ Максим Геннадьевич Пермский край 5 499 30 453,4 4 +1 ХАМИТОВ Рустэм Закиевич Башкортостан 4 746 30 131,2 5 +3 МЕРКУШКИН Николай Иванович Самарская обл. 3 623 23 039,7 6 -3 БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович Удмуртия 3 802 20 757,2 7 +2 ШАНЦЕВ Валерий Павлинович Нижегородская обл. 4 057 19 175,0 8 -1 БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович Пензенская обл. 3 943 19 084,6 9 +3 ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович Кировская обл. 3 640 18 657,5 10 -4 МОРОЗОВ Сергей Иванович Ульяновская обл. 6 659 18 101,5 11 0 ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич Мордовия 2 702 17 035,8 12 -2 ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович Марий Эл 2 242 10 099,0 13 0 БЕРГ Юрий Александрович Оренбургская обл. 1 606 6 411,8 14 0 ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич Чувашия 4 256 6 408,1

В рейтинге Глав регионов России Александр Евстифеев поднялся на 59 строчке.

Супруга президента республики Татарстан Рустама Минниханова стала самой состоятельной из жен российских госслужащих и депутатов России по итогам 2016 года, согласно рейтингу Forbes Woman.В Москве состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и врио губернатора Валерия Радаева. Глава Саратовской области информировал президента о социально-экономической ситуации в регионе. Также СМИ сообщали, что в рамках Дней Саратовского региона в столице Валерий Радаев встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Помимо этого, Валерий Радаев совершил рабочий визит в Аркадакский район.Врио губернатора Пермского края Максим Решетников поддержал кандидатуру детского омбудсмена Павла Микова на пост уполномоченного по правам человека вместо Татьяны Марголиной. Также СМИ сообщали, что глава МЧС России Владимир Пучков и врио губернатора Пермского края Максим Решетников открыли новое пожарное депо в Ленинском районе Перми. Помимо этого сообщалось, что кандидат в губернаторы Максим Решетников, выдвинутый партией "Единая Россия", представил данные о суммарных доходах в 2016 году.Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Самарской области Николая Меркушкина (+3) и врио главы Кировской области Игоря Васильева (+3).Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко и губернатор Самарской области Николай Меркушкин провели совещание по итогам осмотра основных объектов, возводимых к чемпионату мира по футболу. Также сообщалось, что Николай Меркушкин провел расширенное совещание, посвященное противодействию обороту нелегальной алкогольной продукции.Президент РФ Владимир Путин встретился с врио губернатора Кировской области Игорем Васильевым и попросил его наибольшее внимание уделить проблемам экологии и газификации региона.