Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Марий Эл в рамках реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка» посетили с проверкой очистные сооружения поселка Красногорский Звениговского района. Поводом для выездного рейда послужило обращение коллектива национального парка «Марий Чодра». В письме они указывают, что все нечистоты стекают в реку Илеть, включенную в список ЮНЕСКО «Чистейшие реки Европы», и это может привести к экологической катастрофе регионального масштаба.

При осмотре объекта общественники зафиксировали, что он действительно находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта. Особую тревогу вызывает тот факт, что сооружение располагается между населенным пунктом и национальным парком федерального значения «Марий Чодра». Сегодня все нечистоты скапливаются в огороженной земляным валом старице (фрагмент старого русла реки, чаще всего имеющее форму петли или серпа), которая давно превратилась в болото. По мнению экспертов ОНФ, это не является выходом из ситуации, так как водоем с отходами находится вблизи Илети и представляет экологическую угрозу притоку реки Волги.В мае текущего года специалистами Управления Росприроднадзора по Республике Марий Эл были обследованы акватория, водоохранная зона, прибрежная защитная полоса реки Илеть. Осмотром установлено место сброса неочищенных сточных вод, имеющих выраженный фекальный запах и цвет. Результаты отбора проб воды реки показали высокое содержание загрязняющих веществ. Эксперты заключили, что происходит загрязнение водного объекта рыбохозяйственного значения первой категории – реки Илеть, протекающей по территории федерального значения «Национальный парк «Марий Чодра».Первый заместитель главы администрации Звениговского района Сергей Ермолаев признается, что сооружение находится в аварийном состоянии. Реконструкция очистного объекта включена в республиканскую адресную инвестиционную программу. Существует проект реконструкции объекта с запланированной суммой в 19 млн руб., определен подрядчик. Однако в прошлом году из бюджета региона вместо 4 млн руб. было выделено всего лишь 1,6 млн руб.

«Ситуация находится на особом нашем контроле. Проблема будет отражена в общественных предложениях руководителю региона. Кроме того, так как река Илеть является левым притоком реки Волги, мы рекомендуем активнее включаться в федеральный проект «Оздоровление реки Волга», – резюмировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Марий Эл Руслан Гизатуллин.

По словам координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрия Миронова, именно неудовлетворительное состояние очистных сооружений чаще всего является основным загрязнителем водных объектов.

«На прошедшей накануне в Улан-Удэ Межрегиональной экологической конференции ОНФ в СФО и ДФО одной из основных тем нашего разговора стали очистные сооружения столицы Республики Бурятия, которые изношены более чем на 90%, и именно они сегодня являются главным загрязнителем озера Байкал. В Марий Эл мы из-за некачественных очистных сооружений можем потерять одну из чистейших рек Европы. Этого допустить нельзя, мы будем добиваться модернизации очистных сооружений реки Илети и берем ситуацию полностью под свой контроль», – резюмировал Миронов.