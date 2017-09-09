10/09/2017

В Марий Эл явка на выборах на 18 часов - 37,05%, самая низкая по-прежнему - в столице региона





Зарегистрированные кандидаты на должность Главы Республики Марий Эл - Александр Евстифеев, Наталия Глущенко, Альберт Федоров и Валентина Злобина.



На 18 часов в целом по Республике Марий Эл явка составила 37,05% (около 200 тыс. чел.) . При этом количество граждан-избирателей (наделенных избирательным правом) всего по республике - 537755 чел.

Сегодня, в Единый день голосования 10 сентября избиратели в Марий Эл проводятся досрочные выборы Главы Республики Марий Эл и дополнительные выборы депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва по Козьмодемьянскому одномандатному избирательному округу № 13 (город Козьмодемьянск) и Волжскому одномандатному избирательному округу № 14 (Волжский район).Зарегистрированные кандидаты на должность Главы Республики Марий Эл -На 18 часов в целом по Республике Марий Эл явка составила 37,05%. При этом количество граждан-избирателей (наделенных избирательным правом) всего по республике - 537755 чел. Для сравнения: В Марий Эл явка на выборах, которые проходили в 2016 году (выборы депутата Госдумы), на 18 часов явка составляла 46.74%.

В Волжске явка составила 34,34% (ниже среднего республиканского значения) , в Волжском районе - 44,78%. Самая низкая явка - по прежнему в столице региона (меньше 30%) . Самая высокая - в Юринском районе(48,23%).



В Волжске явка составила 34,34%, в Волжском районе - 44,78%. Самая низкая явка - по прежнему в столице региона. Самая высокая - в Юринском районе(48,23%). Явка избирателей

Отчетное время 8.00 10.00 12.00 15.00 18.00 Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл 537755 8.83% 18.60% 29.08% 37.05% 1 Волжская городская 44425 8.45% 17.25% 27.67% 34.34% 2 Звениговская районная 33919 10.29% 20.35% 28.41% 33.98% 3 Йошкар-Олинская городская № 1 100489 6.29% 13.76% 24.17% 29.98% 4 Килемарская районная 9683 11.50% 22.59% 45.61% 5 Козьмодемьянская городская 17552 9.88% 22.51% 32.71% 38.24% 6 Куженерская районная 11574 9.92% 21.04% 36.95% 47.24% 7 Мари-Турекская районная 17299 13.82% 26.98% 41.07% 47.51% 8 Медведевская районная 52795 10.12% 20.40% 30.99% 41.66% 9 Моркинская районная 25134 13.42% 24.45% 34.18% 43.10% 10 Новоторъяльская районная 12621 12.35% 25.28% 36.78% 45.81% 11 Оршанская районная 11216 14.61% 25.51% 36.84% 47.81% 12 Параньгинская районная 12529 11.69% 25.88% 38.61% 51.29% 13 Сернурская районная 18306 11.16% 25.34% 37.05% 45.26% 14 Советская районная 23017 11.81% 23.34% 34.48% 42.90% 15 Юринская районная 6633 11.35% 22.61% 34.87% 48.23% 16 Волжская районная 17843 15.81% 25.94% 35.37% 44.78% 17 Горномарийская районная 19905 7.36% 15.91% 25.57% 41.59% 18 Йошкар-Олинская городская № 2 102815 4.26% 12.51% 22.57% 28.70%





сообщалось , что в связи с прекращением Главой Республики Марий Эл Л.И. Маркеловым исполнения полномочий до истечения конституционного срока, в соответствии с Конституцией Республики Марий Эл и Законом "О выборах Главы Республики Марий Эл" Государственное Собрание Республики Марий Эл постановило назначить досрочные выборы Главы Республики Марий Эл на 10 сентября 2017 года.



08 июня на сайте "ВП" сообщалось , что Александр Евстифеев назначен Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности Главы Республики Марий Эл до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Марий Эл. 09 июня на сайте "ВП", что в связи с прекращением Главой Республики Марий Эл Л.И. Маркеловым исполнения полномочий до истечения конституционного срока, в соответствии с Конституцией Республики Марий Эл и Законом "О выборах Главы Республики Марий Эл" Государственное Собрание Республики Марий Эл постановило назначить досрочные выборы Главы Республики Марий Эл на 10 сентября 2017 года.08 июня на сайте "ВП", что Александр Евстифеев назначен Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности Главы Республики Марий Эл до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Марий Эл.

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ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ В Марий Эл явка на выборах на 15 часов - 29,08% Сегодня, в Единый день голосования 10 сентября избиратели в Марий Эл проводятся досрочные выборы Главы Республики Марий Эл и дополнительные выборы депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва по Козьмодемьянскому одномандатному избирательному округу № 13 (город Козьмодемьянск) и Волжскому одномандатному избирательному округу № 14 (Волжский район). 10/09/2017