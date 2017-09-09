В Марий Эл явка на выборах на 18 часов - 37,05%, самая низкая по-прежнему - в столице региона
Сегодня, в Единый день голосования 10 сентября избиратели в Марий Эл проводятся досрочные выборы Главы Республики Марий Эл и дополнительные выборы депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва по Козьмодемьянскому одномандатному избирательному округу № 13 (город Козьмодемьянск) и Волжскому одномандатному избирательному округу № 14 (Волжский район).
Зарегистрированные кандидаты на должность Главы Республики Марий Эл - Александр Евстифеев, Наталия Глущенко, Альберт Федоров и Валентина Злобина.
На 18 часов в целом по Республике Марий Эл явка составила 37,05% (около 200 тыс. чел.). При этом количество граждан-избирателей (наделенных избирательным правом) всего по республике - 537755 чел.
Для сравнения: В Марий Эл явка на выборах, которые проходили в 2016 году (выборы депутата Госдумы), на 18 часов явка составляла 46.74%.
В Волжске явка составила 34,34% (ниже среднего республиканского значения), в Волжском районе - 44,78%. Самая низкая явка - по прежнему в столице региона (меньше 30%). Самая высокая - в Юринском районе(48,23%).
Явка избирателей
Отчетное время
8.00
10.00
12.00
15.00
18.00
Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл
537755
8.83%
18.60%
29.08%
37.05%
1
Волжская городская
44425
8.45%
17.25%
27.67%
34.34%
2
Звениговская районная
33919
10.29%
20.35%
28.41%
33.98%
3
Йошкар-Олинская городская № 1
100489
6.29%
13.76%
24.17%
29.98%
4
Килемарская районная
9683
11.50%
22.59%
45.61%
5
Козьмодемьянская городская
17552
9.88%
22.51%
32.71%
38.24%
6
Куженерская районная
11574
9.92%
21.04%
36.95%
47.24%
7
Мари-Турекская районная
17299
13.82%
26.98%
41.07%
47.51%
8
Медведевская районная
52795
10.12%
20.40%
30.99%
41.66%
9
Моркинская районная
25134
13.42%
24.45%
34.18%
43.10%
10
Новоторъяльская районная
12621
12.35%
25.28%
36.78%
45.81%
11
Оршанская районная
11216
14.61%
25.51%
36.84%
47.81%
12
Параньгинская районная
12529
11.69%
25.88%
38.61%
51.29%
13
Сернурская районная
18306
11.16%
25.34%
37.05%
45.26%
14
Советская районная
23017
11.81%
23.34%
34.48%
42.90%
15
Юринская районная
6633
11.35%
22.61%
34.87%
48.23%
16
Волжская районная
17843
15.81%
25.94%
35.37%
44.78%
17
Горномарийская районная
19905
7.36%
15.91%
25.57%
41.59%
18
Йошкар-Олинская городская № 2
102815
4.26%
12.51%
22.57%
28.70%
09 июня на сайте "ВП" сообщалось, что в связи с прекращением Главой Республики Марий Эл Л.И. Маркеловым исполнения полномочий до истечения конституционного срока, в соответствии с Конституцией Республики Марий Эл и Законом "О выборах Главы Республики Марий Эл" Государственное Собрание Республики Марий Эл постановило назначить досрочные выборы Главы Республики Марий Эл на 10 сентября 2017 года.
08 июня на сайте "ВП" сообщалось, что Александр Евстифеев назначен Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности Главы Республики Марий Эл до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Марий Эл.
ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬВ Марий Эл явка на выборах на 15 часов - 29,08%Сегодня, в Единый день голосования 10 сентября избиратели в Марий Эл проводятся досрочные выборы Главы Республики Марий Эл и дополнительные выборы депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва по Козьмодемьянскому одномандатному избирательному округу № 13 (город Козьмодемьянск) и Волжскому одномандатному избирательному округу № 14 (Волжский район).10/09/2017
ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬВ Марий Эл явка на выборах на 10 часов - 8,83%Сегодня, в Единый день голосования 10 сентября избиратели в Марий Эл проводятся досрочные выборы Главы Республики Марий Эл и дополнительные выборы депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва по Козьмодемьянскому одномандатному избирательному округу № 13 (город Козьмодемьянск) и Волжскому одномандатному избирательному округу № 14 (Волжский район).10/09/2017