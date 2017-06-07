Руководитель Марий Эл Александр Евстифеев держит на контроле вопрос подготовки региона к осенне-зимнему периоду. Сегодня Глава региона с рабочим визитом побывал на Йошкар-Олинской ТЭЦ-1.

Предприятие осуществляет производство тепловой энергии, теплоснабжение, горячее водоснабжение и электроснабжение потребителей города Йошкар-Олы.Директор муниципального предприятия Игорь Бондарчук провел для руководителя республики, впервые посетившего ТЭЦ-1, подробную экскурсию, в ходе которой рассказал о деятельности предприятия, истории учреждения и социальной работе по поддержке сотрудников теплоэлектроцентрали.Александр Евстифеев осмотрел электрическую подстанцию, побывал в здании котельной, а также в цехах тепловых сетей и электросетей.В разговоре с директором руководитель республики подробно обсудил вопросы готовности объектов теплоэнергетики и электрических сетей к работе в предстоящий осенне-зимний период и проведенных за лето гидравлических испытаниях по устранению прорывов на тепловых сетях.Глава региона также зашел в административно-технические помещения и главный диспетчерский пункт, специалисты которого следят за безопасностью и надежностью тепло- и электроснабжения.Игорь Бондарчук рассказал Александру Евстифееву об основных проблемах предприятия, среди которых были названы ненадлежащая платежная дисциплина потребителей тепловой энергии, большое количество проверок контролирующими органами, нехватка квалифицированных кадров и другие.Директор ТЭЦ-1 также поделился положительными моментами в работе предприятия. В частности, он отметил, что закрыто более 10 неэффективных котельных, 4 угольные котельные переведены на газ. Кроме того, за последние 10 лет собственными силами предприятия было установлено и пущено в эксплуатацию 4 водогрейных котла и один паровой, проведена автоматизация 12 котельных, которые теперь работают без оперативного персонала, а параметры их работы выведены на диспетчерский пункт.

«ТЭЦ-1 — важное предприятие, которое работает эффективно, занимается модернизацией и, вместе с тем, является примером того, как надо относиться к оборудованию, которое было установлено раньше. Важно, что специалисты справляются с необходимостью изготовить запасные части и расходные материалы. Предприятие готово к зиме, ведет здравую экономическую политику, сформирован достойный социальный пакет. В целом настроение в коллективе хорошее», — в интервью журналистам поделился впечатлениями руководитель республики Александр Евстифеев.

Работа по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к отопительному периоду в Марий Эл осуществляется в соответствии с планом-графиком организационно-технических мероприятий, утвержденным Правительством республики. Решаются различные задачи – технические, организационные и финансовые. Это ремонты и реконструкции теплоэнергетических объектов. Все работы должны быть завершены до 1 октября.