Руководитель республики Александр Евстифеев проинспектировал, как проведен ремонт дороги по Сернурскому тракту в Йошкар-Оле.

Меньше месяца назад Глава региона посетил два ремонтируемых участка улично-дорожной сети столицы Марий Эл, чтобы проконтролировать темпы и качество работ, организованных администрацией города. Тогда одна из жительниц обратилась к Александру Евстифееву с просьбой сделать пешеходный переход и оборудовать тротуар.В проект ремонта дороги по Сернурскому тракту были внесены изменения: по просьбе людей сделана «зебра», тротуар и ограждения. Также поставлены соответствующие предупреждающие дорожные знаки, нанесена разметка. Как рассказал заместитель директора копании-подрядчика Алексей Уланов, для обеспечения водоотвода с проезжей части была спланирована обочина, а для лучшей видимости водителей произведена вырубка деревьев и кустарников.

«Полностью учтены пожелания граждан по поводу места размещения пешеходного перехода. Он выполнен там, где и просили. Работы сделаны без опоздания по срокам. Они оказались дополнительными к тем дорожным работам, которые были предусмотрены контрактом между мэрией и строительной компанией. Поэтому можно сказать, что задача, поставленная жителями перед властью, выполнена. Спасибо и властям города, и строительной компании. Всем безопасного движения», - сказал Александр Евстифеев, осмотрев дорогу и качество проведенных ремонтных работ.

На участке дороги по Сернурскому тракту в Йошкар-Оле проведен ремонт дорожного полотна на протяжении чуть более одного километра. Стоимость работ изначально составляла около девяти миллионов рублей. Дополнительные работы – оборудование пешеходного перехода, укладка тротуара и установка ограждения – привели к удорожанию проекта, как отметили в мэрии, на 360 тыс. рублей.