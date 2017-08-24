В деревне Ятманово Медведевского района построен новый свиноводческий комплекс. В год в нем будет выращиваться 45 тысяч голов. Это более 5 тысяч тонн мяса свинины для нужд Йошкар-Олинского мясокомбината.

Новый производственный объект построен за год, и у предприятия большие перспективы. В этом убедился руководитель республики Александр Евстифеев, который сегодня принял участие в открытии нового свинокомплекса Племзавода «Шойбулакский». Он стал четвертым по счету комплексом в общей программе развития свиноводства в хозяйстве.

«Здесь в чистом поле на полузаброшенных федеральных землях мы построили комплекс, который соответствует всем современным требованиям и достижениям свиноводства Европы и мира. Надеюсь, что результаты здесь будут еще выше, чем на предыдущих трех комплексах, которые построены нами в рамках федеральной программы развития животноводства и при поддержке государства по финансированию процентной ставки по кредиту. Открытие комплекса – это не только развитие холдинга. Это несет большое социальное значение и нагрузку: развитие сельских территорий, закрепление молодых кадров на селе, выплату хорошей для региона заработной платы. Думаю, мы не остановимся на этом. Если будем видеть поддержку, понятную политику федерального правительства и местных властей, мы готовы и дальше развиваться во благо республики», - приветствуя собравшихся, сказал президент агрохолдинга Магомед Цинпаев.

Стоимость инвестиционного проекта – почти 900 млн. рублей, из которых 200 миллионов – заемные средства. Но руководство агрохолдинга уверено, правильно рассчитанный бизнес-план позволит расплатиться с кредитами в ближайшее время.Главе региона Александру Евстифееву показали весь механизм работы агрохолдинга. Замкнутая производственная цепочка - от поля до прилавка, свела к минимуму закупки сырья, а значит, гарантирует покупателю качество продукции: местное и экологически чистое. Секрет успеха — в генетике животных, в их содержании и кормлении. Все комплексы Племзавода работают по датской технологии с полной автоматизацией производственных процессов. В результате деятельности достигнуты показатели, которые превышают общероссийские и даже датские.

«Например, только один показатель по выходу живых поросят на одну свиноматку у нас составляет 17 голов. Это отлично. В других хозяйствах он составляет 10-12 голов», - уточняет директор свинокомплекса ЗАО Племзавод «Шойбулакский» Нина Чунихина.

За самочувствием свиней следит датская электроника. В основе — современные методики: в зависимости от возраста свиньи - персональный подбор питания. У всех сотрудников комплекса высшее образование. Средняя зарплата 60 тысяч рублей, и это тоже потому, что современное сельхозпредприятие не может быть не рентабельным.Каждый комплекс Племзавода оснащен высокотехнологичным оборудованием, собственным комбикормовым производством, станцией автономного энергообеспечения и водоснабжения. Площадь сельхозугодий Племзавода «Шойбулакский» ежегодно растет и в этом году составила более 26 тыс. га. Предприятием применяется современная техника и передовые технологии, что позволяет ежегодно удовлетворять потребность животноводства в высококачественных кормах собственного производства.

«Сегодня мы стали свидетелями пуска в эксплуатацию нового комплекса. Он совсем быстро строился. Весной прошлого года было начало строительных работ. Комплекс выполнен по самым современным условиям и требованиям. Здесь есть своя кормовая база, вся инфраструктура. Мы понимаем, что производительность здесь будет выше той, которая существует в Российской Федерации и выше аналогичных датских показателей, поскольку здесь есть применение датских технологий», - в интервью журналистам сказал руководитель республики Александр Евстифеев.

Агрохолдинг «ЙОЛА» - крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие республики. Лидер по производству мясных консервов, колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. В состав агрохолдинга входят ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» и ЗАО Племзавод «Шойбулакский», что позволяет контролировать весь процесс производства: начиная от выращивания кормов для животных, наличия собственной сырьевой базы и до выпуска готовой продукции.Мощность свинокомплексов на сегодня составляет 140 тыс. голов свиней в год или 15 тыс. тонн мяса в живом весе.