Михаил Бабич: Система арбитражных судов является важным элементом общей системы правосудия в стране.

Указом Президента Российской Федерации от 7 августа 2017 г. № 361 председателем Арбитражного суда Волго-Вятского округа на 6-летний срок полномочий назначен Толмачев Андрей Анатольевич.7 сентября 2017 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное вступлению в должность председателя Арбитражного суда Волго-Вятского округа.Нового главу окружного суда представил Заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации Олег Свириденко.Он отметил высокое качество работы Арбитражного суда Волго-Вятского округа, который долгое время «занимает ведущее место – первое» среди остальных окружных судов, подчеркнул важность и значимость судебной работы.

«Важность нашей работы сейчас как никогда актуальна. Иногда рассмотрение одного дела влияет на всю обстановку в стране, потому что не бывает незначительных судебных актов», - отметил Олег Свириденко.

Также, Заместитель Председателя Верховного Суда РФ пожелал Андрею Толмачеву сохранить преемственность и выразил благодарность коллективу за работу.Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич подчеркнул такую особенность в работе Арбитражного суда Волго-Вятского округа, как прецедентность и также отметил его передовые позиции среди окружных судов.

«Система арбитражных судов является важным элементом общей системы правосудия в стране. Но это еще и та судебная инстанция, которая непосредственно влияет на успешность социально-экономического развития, инвестиционный климат наших регионов и понимание справедливости всеми участниками экономического процесса с точки зрения судебных решений. Арбитражный суд Волго-Вятского округа всегда был в этом плане на передовых позициях. Многие ваши решения носили прецедентное значение», - сказал Михаил Бабич.

Представляя Андрея Толмачева, полномочный представитель отметил его высокий профессионализм и глубокое понимание рассматриваемых судом вопросов.Также, Михаил Бабич пожелал вновь назначенному председателю Арбитражного суда Волго-Вятского округа успехов в работе, а коллективу оставаться примером для коллег в других регионах.На церемонии вступления в должность также присутствовали губернатор Нижегородской области Валерий Павлинович Шанцев, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Викторович Лебедев, заместитель председателя Совета судей Российской Федерации, председатель Нижегородского областного суда Анатолий Владимирович Бондар, начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Нижегородской области Сергей Геннадьевич Старицын, руководители арбитражных судов, входящих в Волго-Вятский округ, судьи Арбитражного суда Волго-Вятского округа.