«Ростелеком» подтвердил надежность предоставляемой компанией услуги «Центр обработки данных» получением сертификата соответствия требованиям международного стандарта по защите информации и безопасности данных в индустрии платежных карт PCI DSS v3.2.

Александр Обухов, директор офиса перспективных продуктов ПАО «Ростелеком»

Сертификацию ЦОД провел партнер «Ростелекома» – ведущая компания в области оказания услуг по обеспечению информационной безопасности – компания «Информзащита».

«Сертификация на соответствие стандарту PCI DSS является важным шагом в формировании специализированных предложений «Ростелеком» для организаций финансового сектора и предприятий, оперирующих платежными данными. Например, банки, ранее размещавшие в ЦОД свои веб-порталы и некритичные бизнес-системы, такие как среды тестирования и разработки, теперь получили возможность разместить в ЦОД «Ростелеком» и системы процессинга карточных платежей».

Сертификация подтверждает высокий уровень физической защиты центров обработки данных и использование качественных средств информационной безопасности

Для физической защиты «Ростелеком» использует пропускной режим с четко прописанными процедурам доступа и видеонаблюдение. Все данные, размещенные в ЦОДах «Ростелекома», защищены от DDoS-атак до 5 Тбит/с на уровне сети и 180 Гбит/с на уровне приложений.

Станислав Барташевич, директор продуктового офиса «Информационная безопасность» ПАО «Ростелеком»

Стандарт PCI DSS v3.2 действует для всех организаций сферы обработки платежных данных: банков, торгово-сервисных предприятий, интернет-магазинов, процессинговых центров, платежных шлюзов, и других организаций, которые хранят, обрабатывают и передают данные держателей карт. Сертификация подтверждает высокий уровень физической защиты центров обработки данных и использование качественных средств информационной безопасности.

«Инженеры «Ростелекома» обладают большой экспертизой по отражению DDoS атак и других актуальных кибер-угроз. Постоянно сталкиваясь с различными видами атак, наши специалисты в области информационной безопасности получают новый опыт, который используют для решения задач по обеспечению кибер-безопасности наших клиентов. Поэтому мы обеспечиваем соответствие услуги самым актуальным требованиям в сфере безопасности платежных данных».

Бесплатно протестировать услугу можно обратившись к своему персональному менеджеру в «Ростелеком» или оставив заявку на сайте