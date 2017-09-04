Проекты, которые уже реализуются в республике, и проблемы, которые будут решаться в перспективе: Глава региона Александр Евстифеев встретился с жителями Советского района. В ходе разговора обсуждались вопросы, волнующие людей. Это ремонт дорог и сельское хозяйство, доступная медицина, строительство школ и ФАПов, а также многие другие темы.

Одна из «наболевших» проблем для сельских жителей – отсутствие автовокзалов и автостанций в районах. Частная организация, которой принадлежат данные объекты, находится на стадии банкротства. Пока предприниматели решают финансовые вопросы, люди обеспокоены: впереди осень с непогодой и зима с морозами.

«Мое обращение к главам администраций и Минтрансу: если у нас с автовокзалами сейчас ничего не получается, делайте временные на зиму, потому что стоять и мерзнуть в наших климатических условиях зимой - не пойдет. Поэтому немедленно надо эту проблему решать пока тепло, найти пригодное или создавать что-то модульное, но стоять на морозе, ждать автобус, это недопустимо, - отметил Александр Евстифеев. - Организуйте спецсовещание с главами, и найдите решение на зимний сезон. А с весны необходимо утвердить типовой проект, который будет функционально подходящий, и по этому типовому проекту поставить автовокзалы, чтоб они были комфортными, функционально удобными и теплыми», - поручил руководству Минтранса Глава региона.

Александр Евстифеев также подчеркнул необходимость благоустройства привокзальных площадей, которые являются транспортными воротами республики.

«Железнодорожный и автовокзалы должны иметь красивую площадь с парковочным пространством и для автобусов, и для граждан, которые приезжают», - обратил внимание Александр Евстифеев.

Чистая, уютная, комфортная для проживания – так должна выглядеть не только столица Марий Эл, но и отдаленные от нее районные территории. В ходе разговора руководителем республики Александром Евстифеевым были поставлены важные задачи по газификации и водоснабжению населенных пунктов Советского района, а также строительству и ремонту дорог. В первую очередь, дорожной «артерии» Советский-Вятское-Орша, а также деревень Кельмаксола, Кожласола и других.

«Сформирована рабочая группа, которая занимается подготовкой бюджета 2018 года. От вас должна быть представлена заявка о неотложных нуждах и первоочередных потребностях, чтобы мы могли учитывать по возможностям, что необходимо сделать для Советского района», - резюмировал вопросы по дорогам Александр Евстифеев, обращаясь к главе администрации муниципального образования Валентину Епифанову.

Уже несколько лет в местной больнице не хватает «узких» специалистов. Эта проблема также характерна для большинства районов республики. Ехать в районный центр, пусть даже и не самый отдаленный от столицы Марий Эл, желающих немного. Привлечь нужного врача решено при помощи государственной программы.

«У вас остро стоит вопрос, что на район, это 29 тысяч человек, нет акушера-гинеколога. Вчера мы приняли решение, доктора, который приехал сюда на работу, включить в программу «Земский доктор». Ей будет выделен миллион рублей, и надеемся, врач будет у вас работать. Это одна из самых острых проблем, которая сейчас существует, надеемся, она будет таким образом решена», - отметила министр здравоохранения Марина Панькова.

Местные жители сразу попросили решить ещё один вопрос – построить ФАП в пос. Солнечный.Говорили также о ремонте школ, возобновлении выплаты социального пособия для многодетных семей и выделении им земельных участков в пос. Советский.Не забыли жители Советского района поднять вопрос и о поддержке фермеров, развитии молочного животноводства. Оживленно прошло обсуждение темы возможности возобновления работы Ново-Фокинского ликероводочного завода, что не только поднимет экономику района, но и решит вопрос трудоустройства граждан на селе.Другое направление для совместной работы – доступность лесных ресурсов для потребительских нужд.

«Ответ – идите и купите лес у наших арендаторов, они валят, и наша задача обеспечить им сбыт, я вам скажу, что не это наша задача. Наша задача – обеспечить на удобных ценовых позициях лес нашим жителям. Я не говорю для предпринимательства или бизнеса. Я говорю, когда лес нужен для личных целей – строительства дома, надворных построек и так далее», - подчеркнул Александр Евстифеев, комментируя ответ министра лесного и охотничьего хозяйства.

В целом, без ответа руководителя республики не остался ни один вопрос жителей Советского района.