Александр Евстифеев вместе с Евгением Масловым обсудили варианты развития территории Аллеи здоровья.

Как пояснил Главе региона руководитель отдела архитектуры города Йошкар-Олы Кирилл Москвичёв, озеленённая территория левого берега реки Малой Кокшаги в своём роде уникальна: она расположена в шаговой доступности от крупнейшего спального района города. А Аллея здоровья – излюбленное место отдыха йошкаролинцев - вошла в программу «Формирование комфортной городской среды».На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация ОАО «МГП-БТПИ», которая предусматривает устройство проездов, тротуаров, парковых лестниц и пандусов, площадок для отдыха, ремонт существующих тротуаров, установку малых архитектурных форм (скамеек, урн, декоративных светильников и ограждений). Общая стоимость объекта составляет 25 238,86 тыс.руб.Планируется устройство нового тротуара, общей протяженностью около 250 метров, для соединения прогулочных направлений проектируемой набережной, проходящей от Вантового моста, вдоль Центрального пляжа и пешеходного тротуара вдоль Ленинского проспекта с выходом на центральный вход в Аллею здоровья с организацией парадной группы, а также с выходом на площадку для представлений цирка-шапито. Вдоль строящейся пешеходной дорожки предусматривается монтаж уличного освещения на 41 декоративной опоре торшерного типа.Сейчас Аллея здоровья на протяжении 800 метров покрыта асфальтом, который планируется отремонтировать, проведя водоотводные дренажные канавы. Проект также предусматривает восстановление и устройство газонов и цветников, посадку 87 деревьев и 1095 кустарников, устройство цветников. Также предстоит провести санитарную вырубку дикорастущей растительности вдоль всей Аллеи здоровья.Пройдя вместе с Евгением Масловым и специалистами мэрии по Аллее здоровья, Александр Евстифеев отметил ряд недоработок подрядчика, который обустраивал эту территорию несколько лет назад.

«Урны имеются, но на таком отдалении от пешеходной зоны, что к ним не хочется подходить. Детские площадки в запустении, заросли травой. Неужели в республике мало песка, чтобы завезти его сюда и сделать качественное основание для игр?» - спросил руководитель республики мэра города.

Александр Евстифеев предложил в ближайшее время организовать субботники с целью вырубки и очистки заросшей американским клёном и сорной растительностью территории аллеи, закольцевать пешеходную зону, поставить туалеты, а на сам проект развития Аллеи здоровья объявить конкурс.

«Вкладывать деньги нужно в комплексную зону отдыха, включая и прогулочные дорожки, и берег реки. Пусть все наши местные архитекторы предложат проект обустройства территории, выберем лучший и реализуем его», - добавил Александр Евстифеев.

И.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Леонтьев добавил, что техническое задание для разработчиков проекта будет включать в себя закольцованный маршрут с выходом на берег реки. Кроме того, аллея должна использоваться круглогодично всеми категориями населения.

«Пешие прогулки, катание на велосипедах и роликах летом и ледовые дорожки и лыжни зимой. Мы видим здесь разные тематические площадки, включая, домино, шахматы и шашки. Аллея здоровья должна оправдывать свое название, и быть для здоровых духом и телом. То есть, торговые точки, которые будут расположены в месте отдыха горожан, не должны продавать алкоголь, а только соки, воды, квас, мороженое», - рассказал и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Леонтьев.

Он уточнил, что при этом здесь не должно быть никакой капитальной застройки, а только оригинальные легковозводимые павильоны, стационарные туалеты и пункт охраны правопорядка. На всей территории Аллеи здоровья должен быть и бесплатный Wi-Fi.Руководитель минстроя также заявил, что решение о том, какой будет обновленная аллея, должно приниматься коллегиально, с широким обсуждением населения. Предполагается, что основные работы по реконструкции территории начнутся уже весной 2018 года.