4 сентября 2017 года в г.Болгар полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич принял участие в открытии Болгарской исламской академии.

В церемонии открытия академии также участвовали заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Михаил Белоусов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, председатель Центрального Духовного управления мусульман России, муфтий, шейх Талгат хазрат Таджуддин, председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации, муфтий, шейх Равиль хазрат Гайнутдин, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил хаджи Бердиев, генеральный директор ИРСИКА Халид Эрен, студенты и преподаватели.Развитие в Болгаре исламской академии федерального уровня прямо соответствует поручениям Президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам Совета при Президенте РФ по развитию межнациональных отношений, прошедшего в Уфе 22 октября 2013 года, о создании условий для развития трехуровневой системы исламского образования.В 2015 году проект создания Болгарской исламской академии поддержан Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым принят Указ от 04.11.2015 NoУП-1066 «О создании Болгарской исламской академии и воссоздании Собора Казанской иконы Божьей Матери».Сегодня, в день открытия академии, полномочный представитель Михаил Бабич зачитал поздравительную телеграмму от Президента России Владимира Путина. В ней, в частности, говорится:

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с большим, знаменательным событием – открытием в Республике Татарстан Болгарской исламской академии. Реализация этой значимой, востребованной временем инициативы стала возможной благодаря созидательному единению авторитетных мусульманских организаций, их стремлению внести весомый вклад в укрепление духовных, нравственных основ нашего общества, в гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений. Болгарская академия призвана возродить традиции отечественной исламской богословской школы, стать общероссийским центром развития мусульманского образования. В ее стенах будет осуществляться подготовка высококвалифицированных религиозных деятелей, проводиться серьезная научная, исследовательская работа, воплощаться в жизнь масштабные социальные, культурные, просветительские, информационные проекты. Уверен, что выпускники академии смогут получить уникальные знания, станут важной опорой мусульманской общины, своим трудом будут содействовать сохранению мира и согласия в стране. Желаю вам успехов и всего самого доброго!»

Также Михаил Бабич отметил, что теперь российские мусульмане имеют возможность получить религиозное образование самого высокого качества в России без выезда за рубеж.

«Задача академии – создание общероссийской мусульманской богословской площадки для взаимодействия отечественных мусульманских организаций и выработки единых подходов к трактовкам священных текстов и организации жизни российских мусульман. Это позволит российскому мусульманскому сообществу успешнее противодействовать распространению радикальных и экстремистских течений, которые активно пытаются втягивать российских граждан в террористическую деятельность», – также подчеркнул полпред.

Болгарская исламская академия планируется как научно-богословский и образовательный центр всероссийского значения, учрежденный ведущими мусульманскими организациями страны (ЦДУМ, ДУМ РФ, ДУМ РТ). В академии предполагается проведение научных, богословских исследований, организация образовательных курсов для мусульманских религиозных деятелей.Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов в своем выступлении на открытии академии также отметил важность традиционного религиозного образования и духовного просвещения «в условиях, когда против нашей страны развернута настоящая идеологическая информационная война, цель которой — подорвать нравственное здоровье нации, разделить российский народ по национальным, конфессиональным, политическим и другим признакам». Игорь Баринов подчеркнул, что результатом совместной с Болгарской исламской академией работы, помимо снижения уровня религиозного экстремизма, должны стать формирование отечественной исламской богословской школы, повышение конкурентоспособности российских исламских учебных заведений, поступательное развитие образовательного процесса в медресе и колледжах.Основными зарубежными преподавателями академии являются Исмаиль Бульбуль – бывший ректор института аль-Азхар в Палестине, доктор, специалист по арабскому языку и исламскому богословию (Египет); Хамделла Хафиз ас-Сафти – магистр богословия, преподаватель университета аль-Азхар (Египет); Абдурразак ас-Саади – профессор арабского языка (Иордания).Перед церемонией открытия академии состоялось вручение студенческих билетов 27 магистрантам и 9 докторантам. Кроме того, планируется дополнительно зачислить 15 абитуриентов, которые подали заявления, но в настоящее время находятся в хадже в Саудовской Аравии. Главный критерий отбора студентов – знание арабского языка и наличие диплома бакалавра.После торжественного открытия в Болгарской исламской академии состоялась рабочая встреча полномочного представителя Михаила Бабича с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым и заместителем начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Михаилом Белоусовым.В этот же день на территории учебного заведения состоится пленарное заседание крупной международной конференции «Духовный шелковый путь». Участниками форума в этом году станут представители Государственного управления по делам религии Китайской Народной Республики, Китайской исламской ассоциации, Группы стратегического видения «Россия - Исламский мир», Духовных управлений мусульман России, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, государственных управлений по делам религии центрально-азиатских республик, Академии наук РФ, центрально-азиатских исламских университетов, зарубежных научных центров.Кроме того, Михаил Бабич в сопровождении Рустама Минниханова и Минтимера Шаймиева ознакомился с ходом строительства гостиницы «Кул Гали» с банным комплексом, создаваемым по образцу Белой платы – исторического объекта 14 века.