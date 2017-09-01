05/09/2017

Сдача пешеходного моста в Йошкар-Оле стоимостью 300 млн рублей запланирована на 8 сентября

Новый пешеходный мост через железнодорожные пути позволит развиваться целому микрорайону.



Это отметил в ходе инспекционной поездки по Йошкар-Оле руководитель региона Александр Евстифеев.





Напомним, что работа по проектированию и строительству пешеходного моста через железнодорожные пути ж/д вокзала г. Йошкар-Олы началась в 2014 году по инвестиционной программе Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Полная стоимость работ - порядка 300 млн. рублей. Сегодня основные работы по строительству завершены, пешеходы пользуются мостом уже с 17 августа.





Это отметил в ходе инспекционной поездки по Йошкар-Оле руководитель региона Александр Евстифеев.Напомним, что работа по проектированию и строительству пешеходного моста через железнодорожные пути ж/д вокзала г. Йошкар-Олы началась в 2014 году по инвестиционной программе Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Полная стоимость работ - порядка 300 млн. рублей. Сегодня основные работы по строительству завершены, пешеходы пользуются мостом уже с 17 августа.Как рассказала Главе Республики Марий Эл и.о. директора ж/д вокзала Надежда Спиридонова, в настоящее время осуществляется настройка электрооборудования и систем видеонаблюдения моста. Окончательная сдача пешеходного моста запланирована на 8 сентября 2017 года. «Это фундаментальное сооружение с серьезными затратами, которое нам подарили железнодорожники. Благодаря мосту целый микрорайон по ту сторону железной дороги сможет полноценно расти и развиваться. Мы видим, что всем пешеходам гарантирована безопасность, и работы выполнены безукоризненно, на века. Спасибо РЖД за такой подарок городу и республике», - сказал Александр Евстифеев.

Предполагается, что пользоваться данным переходом смогут ежедневно порядка 7 тыс. жителей и гостей столицы Республики Марий Эл.







В ходе инспекционной поездки по Йошкар-Оле Глава региона поставил задачу министерству промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл предоставить проект развития привокзальной площади, чтобы сделать максимально удобную и безопасную площадку как для пассажиров, так и для перевозчиков. Предполагается, что пользоваться данным переходом смогут ежедневно порядка 7 тыс. жителей и гостей столицы Республики Марий Эл.Претерпит изменения и привокзальная площадь в Йошкар-Оле, расположенная между улицей Яналова и проспектом Гагарина. Сегодня она объединяет в себе железнодорожный вокзал с комплексом административных зданий, сооружений и перроном, автовокзал с асфальтированной площадкой и перроном для остановки и отправки автобусов пригородного сообщения.В ходе инспекционной поездки по Йошкар-Оле Глава региона поставил задачу министерству промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл предоставить проект развития привокзальной площади, чтобы сделать максимально удобную и безопасную площадку как для пассажиров, так и для перевозчиков.

Управление общественных связей и информации Главы Республики Марий Эл Источник - Нравится

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