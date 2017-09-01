05/09/2017

Ректор об архитектурных копиях в Йошкар-Оле: «Такие вещи можно делать в Диснейленде, но не в столице региона»



На фрагменты среды, такие как набережные, у нас вообще нет копирайта, а на отдельные постройки срок давности копирайта по международному законодательству составляет 50 лет максимум. Об этом заявил ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский, комментируя построенные в Йошкар-Оле копии всемирно известных зданий. «Кто будет предъявлять претензии за венецианские постройки, которым несколько веков? Опасения абсолютно не имеют под собой юридического основания», — цитирует главу вуза НСН.

По словам Швидковского, по всему миру множество таких вот архитектурных копий. «Не могу сказать, что мне это нравится. Но по всему миру это очень модно. Наши выпускники строили собор Василия Блаженного в уменьшенном масштабе в Китае. С юридической точки зрения это безопасно», — пояснил он.







Напомним, считается, что площадь Оболенского-Ноготкова копирует венецианскую площадь Сан-Марко. Расположенное на ней здание Национальной художественной галереи Марий Эл является измененной копией дворца Дожей в Венеции. На площади Республики возведен собор Благовещения Пресвятой Богородицы, объединяющий черты московского храма Василия Блаженного и храма Спаса на Крови в Санкт-Петербурге. Есть в Йошкар-Оле и уменьшенная копия Спасской башни Московского Кремля. Театр кукол в столице Марий Эл напоминает замок Спящей красавицы в парижском Диснейленде, который, в свою очередь, стилизован под средневековый замок Нойшванштайн (Бавария). Все эти копии были воссозданы при экс-главе Марий Эл, он намеревался в разы увеличить турпоток в регион. По словам Швидковского, по всему миру множество таких вот архитектурных копий. «Не могу сказать, что мне это нравится. Но по всему миру это очень модно. Наши выпускники строили собор Василия Блаженного в уменьшенном масштабе в Китае. С юридической точки зрения это безопасно», — пояснил он.В то же время, по мнению ректора МАРХИ, такое копирование совершенно ни к чему. «С точки зрения развития самой Йошкар-Олы такие строения совершенно бессмысленны. Такие вещи можно делать в Диснейленде, но не в столице региона», — считает Швидковский. Областным и региональным центрам необходимо развивать собственную архитектурную идентичность, при этом можно использовать идеи зарубежных архитекторов.Напомним, считается, что площадь Оболенского-Ноготкова копирует венецианскую площадь Сан-Марко. Расположенное на ней здание Национальной художественной галереи Марий Эл является измененной копией дворца Дожей в Венеции. На площади Республики возведен собор Благовещения Пресвятой Богородицы, объединяющий черты московского храма Василия Блаженного и храма Спаса на Крови в Санкт-Петербурге. Есть в Йошкар-Оле и уменьшенная копия Спасской башни Московского Кремля. Театр кукол в столице Марий Эл напоминает замок Спящей красавицы в парижском Диснейленде, который, в свою очередь, стилизован под средневековый замок Нойшванштайн (Бавария). Все эти копии были воссозданы при экс-главе Марий Эл, он намеревался в разы увеличить турпоток в регион.

ИА REGNUM

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