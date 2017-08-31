Такое решение было принято в ходе рабочей поездки руководителя республики Марий Эл Александра Евстифеева и главы администрации Йошкар-Олы Евгения Маслова.

Глава региона обратил внимание на необходимость ремонта памятника и покрытия сквера в целом.

«Это великолепный зелёный уголок в центре города, место отдыха в шаговой доступности каких в Йошкар-Оле мало. С точки зрения озеленения сделано всё очень разумно, видно, что хорошо ухаживаете. И такие зоны отдыха нужно развивать максимально, а не дома точечной застройки ставить во дворы. Но памятник нуждается в ремонте, к тому же брусчатка в неудовлетворительном состоянии», - сказал Александр Евстифеев.

Отметим, что памятник А. С. Пушкину, расположенный в одноименном сквере, является объектом монументального искусства местного значения, охраняется государством. Площадь сквера составляет 12700 квадратных метров. Руководитель республики предложил сделать проект, предусматривающий и ремонт памятника, и обновление плитки, и замену бордюров, и установку дополнительных скамеек.

«Спланируйте работы так, чтобы уже к 9 Мая горожане отдыхали в обновлённом сквере», - поставил задачу Александр Евстифеев.