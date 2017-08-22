Сегодня в Спасском районе Татарстана состоялось торжественное открытие Болгарской исламской академии. В церемонии приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, представители различных религиозных конфессий, другие официальные лица.Перед началом мероприятия Рустам Минниханов, Михаил Бабич и остальные почетные гости посетили гостиничный комплекс «Кул Гали» и ознакомились с ходом строительных работ. Напомним, что возведение объекта стартовало в 2015 году. Комплекс расположен за пределами исторического вала Болгарского городища на берегу реки Волга. Гостиница сможет принять до 300 гостей, для удобства которых предусмотрены СПА-салон, бассейн, теннисный корт, парковая зона, спортивные и детские площадки, подземная парковка на 220 мест.Президенту РТ сообщили, что сегодня на объекте ведутся работы по устройству системы вентиляции, благоустройству прилегающей территории, прокладке подъездной автодороги, строительству открытого бассейна, монтажу канализационных систем, общей внутренней отделке помещений. Срок завершения строительства намечен на 2018 год.Далее перед зданием Болгарской исламской академии состоялась церемония открытия образовательного учреждения. Первым слово взял полпред Президента РФ в ПФО Михаил Бабич. Он зачитал приветственную телеграмму от имени Президента России Владимира Путина.В ходе своего выступления Михаил Бабич отметил, что создание академии позволит завершить процесс формирования трёхуровневой системы исламского образования: медресе - вуз - академия. До сегодняшнего момента такой полноценной системы в стране не существовало. Теперь, по словам полпреда Президента РФ в ПФО, российские мусульмане имеют возможность получить религиозное образование самого высокого качества в России без выезда за рубеж.

«Открытие академии позитивно скажется на формировании единых стандартов среднего и высшего исламского образования, позволит выстроить скоординированные образовательные программы. Советом по исламскому образованию уже делаются серьёзные шаги в этом направлении, - сказал Михаил Бабич. - Одна из задач академии - создание общероссийской мусульманской богословской площадки для взаимодействия отечественных мусульманских организаций и выработки единых подходов к трактовкам священных текстов и организации жизни мусульман».

Поприветствовав участников церемонии на священной болгарской земле, Рустам Минниханов выразил слова благодарности Президенту Российской Федерации Владимиру Путину за всемерную поддержку в создании академии. Он отметил, что открытие образовательного учреждения проходит в дни празднования Курбан-байрама и поздравил всех с этим праздником.

«Открытие академии - историческое событие как для Татарстана и России в целом, так и для всего мусульманского мира. Здесь на болгарской земле почти 11 веков назад наши предки приняли ислам. За это время наш народ прошёл славный и нелёгкий путь, сохранив веру в Аллаха и верность великим традициям. На протяжении многих веков Болгар был местом сосредоточения именитых учёных-богословов. Открывая в его сердце исламскую академию, мы возрождаем былое величие», - подчеркнул Президент Татарстана.

Рустам Минниханов сообщил, что здание академии было построено в максимально короткие сроки. Так, в мае прошлого года состоялась церемония закладки первого камня в основание фундамента, а сегодня здесь уже приняли первых учащихся. «В этой связи хочу выразить особую благодарность первому Президенту Татарстана Минтимеру Шариповичу Шаймиеву, благотворителям и всем тем, кто внёс свой вклад в это значимое дело. Отдельно хочу отметить Алишера Усманова, который принял самое активное участие в финансировании проекта», - добавил Президент РТ.«Надеюсь, Болгарская академия станет одним из ведущих научно-образовательных и духовно-просветительских центров, а также твёрдым и последовательным проводником традиционных исламских ценностей», - заявил Рустам Минниханов.Для мусульман России Древний Болгар является священным местом, сказал в свою очередь Минтимер Шаймиев, это место добровольного принятия ислама на нынешней территории Российской Федерации. Он обратил внимание, что Болгар всегда был местом притяжения именитых учёных и признанным центром классической ханафитской богословской школы, а также одним из признанных интеллектуальных центров своего времени наряду с Каиром, Стамбулом, Багдадом, Самаркандом.«Болгарская исламская академия призвана сохранить единство мусульманской уммы, мир и согласие в стране, возродить богатое богословское наследие и духовные традиции предков. Здесь будет осуществляться подготовка интеллектуальной элиты мусульманской уммы страны: магистров и докторов исламского богословия», - подчеркнул Государственный Советник РТ.Глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов заметил, что развитие системы традиционного религиозного образования и духовного просвещения особенно важно в условиях, «когда против России развёрнута настоящая идеологическая информационная война, цель которой подорвать нравственное здоровье нации, разделить российский народ по национальным, конфессиональным, политическим и другим признакам». По его мнению, именно образование является одной из наиболее эффективных сфер противодействия информационной агрессии.«Грамотная системная подготовки и переподготовки исламских священнослужителей, отвечающая вызовам современности - наша с вами стратегическая задача, - обратился Игорь Баринов к участникам мероприятия. - Мы исходим из того, что результатами нашей совместной деятельности помимо снижения уровня религиозного экстремизма должно стать формирование отечественной исламской богословской школы, повышение конкурентоспособности российских исламских учебных заведений, поступательное развитие образовательного процесса в медресе и колледжах».Также в рамках церемонии открытия академии председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил хаджи Бердиев вручил Президенту Татарстана Рустаму Минниханову и Государственному Советнику РТ Минтимеру Шаймиеву ордена «За заслуги перед уммой Северного Кавказа».После торжественной передачи символического ключа от строителей руководству образовательного учреждения участники мероприятия перешли в актовый зал академии. Здесь ректор Болгарской исламской академии Рафик Мухаметшин рассказал об образовательной системе нового учебного заведения и о планах по его дальнейшей работе.