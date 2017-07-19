1 сентября 2017 года главный федеральный инспектор по Республике Марий Эл Петр Журавлев поздравил студентов двух вузов республики с началом нового учебного года.

В поздравлении студентов приняли участие председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл Константин Косачев, председатель Объединения организаций профсоюзов Республики Марий Эл Ольга Цветкова, председатель марийской республиканской организации профсоюза работников образования и науки России Людмила Пуртова, а также ректоры вузов.Петр Журавлев выступил перед учащимися и преподавателями Поволжского государственного технологического университета и Марийского государственного университета.

«Я хочу пожелать студентам упорства в освоении знаний, уважения к профессорам и преподавателям – этим замечательным людям, которые делятся с Вами своими знаниями, а также немного удачи на экзаменах. Пусть Ваш личный успех стал частью большого общего успеха нашего прекрасного города, нашей любимой Республики и нашей великой Родины – России!», - подчеркнул главный федеральный инспектор.

В это день в Нижний Новгороде полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич посетил Нижегородский кадетский корпус ПФО им. генерала армии В.Ф.Маргелова и Православную гимназию во имя святого благоверного князя Александра Невского, где принял участие в мероприятиях, посвященных Дню знаний. В ходе торжественной линейки Михаил Бабич вручил погоны новобранцам и принял участие в открытии мемориального комплекса с бюстом генерала армии В.Ф.Маргелову.Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич также осмотрел построенные, строящиеся и подлежащие реконструкции объекты инфраструктуры кадетского корпуса. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил чин великого освящения нового спального корпуса.Затем полномочный представитель Президента РФ в ПФО посетил Православную гимназию во имя святого благоверного князя Александра Невского, на территории которой в июле текущего года был заложен Храм в честь Феодоровской иконы Божией Матери.