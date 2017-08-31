1 сентября – один из самых необыкновенных и любимых праздников для многих людей. Но для учащихся Эмековской основной общеобразовательной школы Волжского района он стал особенным. Этот учебный год ребята начали и в новой школе.

Праздничные букеты, милые улыбки еще робких первоклашек, радостные лица родителей и педагогов составляли атмосферу настоящего торжества. Этого дня ждали 110 детей Эмековского поселения, в которое входит восемь населенных пунктов.В семье Семеновых из дер. Челыкино пятеро детей. Четверо из них Данил, Дима, Маша и Настя в этот день перешагнули порог новой школы. Вместе с мамой купили они все необходимое: школьный ранец, костюм и, конечно, цветы. Для ребят Первое сентября — радостный день и очередная ступень в жизни.О важности выбора профессии и перспективах развития системы образования говорили взрослые. Поздравить учеников и педагогов, пожелать им успехов в новом учебном году прибыл руководитель республики. Еще на этапе строительства школы Александр Евстифеев не раз приезжал сюда.Приветствуя собравшихся, Глава региона отметил, что в новой школе ребята должны стать достойными обладателями бесценных знаний, которые в дальнейшем помогут им состояться в жизни, а главное – стать успешными в выбранной профессии.

«Предыдущая школа прослужила многие годы, воспитала немало достойных выпускников, которые занимают разное социальное положение в республике и в стране. Сегодня мы открываем нов школу, которая, я уверен, станет для вас любимой и родной, - сказал Александр Евстифеев, приветствуя собравшихся. - Перед республикой стоит задача обеспечить в нашем образовании «синхрон» между подготовкой школьников и требованиями высшей школы к абитуриентам. Мы должны обеспечить наших школьников возможностью поступить в любой вуз Российской Федерации. Это наша задача, она не завтра может быть реализована, но мы должны работать последовательно, и эта цель должна быть обязательно достигнута», - обозначил руководитель республики на открытии школы в с. Эмеково.

С открытием школы и началом нового учебного собравшихся поздравил заместитель директора Департамента управления сетью подведомственных организаций Министерства образования и науки Российской Федерации Дмитрий Иванов, который зачитал приветственное слово от имени главы Минобрнауки России Ольги Васильевой.

«1 сентября – это всегда старт нового этапа в личном олимпийском движении, где совокупный результат определяет всю дальнейшую жизнь: профессиональные интересы, смысловое и нравственное содержание гражданственности, точки духовной и культурной опоры. В День знаний мы все вместе начинаем одно большое общее дело – созидательный путь познания и открытий. У каждого он будет своим. С началом погружения в увлекательный мир образовательных программ, рождается поколение новых покорителей космоса и океанских глубин, великих ученых и естествоиспытателей, инженеров и гуманитариев», - зачитал Дмитрий Иванов.

Завершив официальную часть торжественной линейки, гости праздника осмотрели новую школу. Все современные требования к образовательным учреждениям в Эмеково выполнены. Здание школы построено и укомплектовано в соответствии с новыми требованиями Минобрнауки России. В первую очередь, речь идет об оснащении классов необходимым оборудованием и расходными материалами для лабораторных работ. Кроме того, под одной крышей с учебными кабинетами, наконец-то, оказались спортивный зал и столовая. В прежнее время школа располагалась в трех зданиях, самое старое из которых было построено еще в 1925 году. В нем и размещался пищеблок.

«Сегодня великая радость у детей, родителей, учителей, мы все долго ждали этого события. Прежнее деревянное здание школы эксплуатировалось более 60 лет, но мы старались и работали», - поделился директор образовательного учреждения Анатолий Воронцов.

Руководитель республики Александр Евстифеев осмотрел медицинский блок, помещения учебных классов, особое внимание уделил кабинетам информатики, посетил актовый и спортивный залы, а также столовую.

«Это долгожданный подарок для детей, родителей, учителей, в целом для республики, потому что подарок сделан в наше будущее. Школа построена в соответствии с современными стандартами, качество высокое. Ученикам желаю успехов и плодотворной учебы, а учителям талантливых, благодарных учеников, с которыми впоследствии вы бы стали друзьями и поддерживали отношения всю вашу жизнь, были заслуженно обеспечены почетом и вниманием со стороны ваших учеников», - подчеркнул Александр Евстифеев.

Полноценных занятий в праздничный день, конечно, не состоялось. Хотя в свои классы дети зашли. Первый и единственный в этот день урок был посвящен теме «Россия – Родина моя». О своей Малой Родине эмековским ученикам, безусловно, есть, что рассказать.