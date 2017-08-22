02/09/2017

Мэр города Алексей Шишкин поздравил жителей Волжска с Днем знаний и началом нового учебного года

Дорогие учащиеся и студенты, учителя и преподаватели, уважаемые родители!



День знаний – особый праздник, он символизирует постоянное стремление людей к знаниям, ко всему новому и неизведанному. Мы учимся на протяжении всей своей жизни, осваиваем умения и навыки, приобретаем новые знания о мире. Это волнительный день не только для тех, кто учится и учит, но и для всех, кто однажды переступал порог школы, чьим детям и внукам предстоит это сделать сейчас.







Знаменателен он и для родителей, заботящихся о воспитании и образовании своих детей, и, конечно, это особый, стартовый день для педагогов, которые с самых ранних лет ведут первоклашек по жизни, формируют их личность, раскрывают потенциал. Кроме того, учитель не только передает важные знания своим ученикам, но и воспитывает в них любовь к Отчизне, ответственность, трудолюбие и другие важные качества гражданина своей страны.



В новом учебном году желаю всем ребятам новых открытий, интересных встреч, исполнения всего задуманного, а их педагогам – вдохновения, творческих и профессиональных успехов!



С праздником! С Днем знаний!



День знаний – особый праздник, он символизирует постоянное стремление людей к знаниям, ко всему новому и неизведанному. Мы учимся на протяжении всей своей жизни, осваиваем умения и навыки, приобретаем новые знания о мире. Это волнительный день не только для тех, кто учится и учит, но и для всех, кто однажды переступал порог школы, чьим детям и внукам предстоит это сделать сейчас.1 сентября – самый долгожданный для первоклашек и первокурсников, потому что они вступают в совершенно новую, ещё незнакомую, но очень яркую и насыщенную жизнь. От вас сейчас зависит будущее благополучие нашего города. Поэтому так важно, чтобы вы каждый день учёбы использовали с максимальной отдачей, непрерывно накапливали знания, без которых невозможно движение вперёд.Знаменателен он и для родителей, заботящихся о воспитании и образовании своих детей, и, конечно, это особый, стартовый день для педагогов, которые с самых ранних лет ведут первоклашек по жизни, формируют их личность, раскрывают потенциал. Кроме того, учитель не только передает важные знания своим ученикам, но и воспитывает в них любовь к Отчизне, ответственность, трудолюбие и другие важные качества гражданина своей страны.В новом учебном году желаю всем ребятам новых открытий, интересных встреч, исполнения всего задуманного, а их педагогам – вдохновения, творческих и профессиональных успехов!С праздником! С Днем знаний! С уважением,

Глава администрации

городского округа

«Город Волжск» А.М. Шишкин

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