Находясь с рабочей поездкой в Волжском районе, руководитель республики Александр Евстифеев ознакомился с ходом строительных работ второго учебного корпуса школы №5 г. Волжска.

На строительной площадке Глава региона побывал вместе с заместителем директора Департамента управления сетью подведомственных организаций Министерства образования и науки Российской Федерации Дмитрием Ивановым.Строящаяся школа №5 в Волжске появится взамен устаревших зданий 1936 года постройки. В общей сложности образовательное учреждение будет рассчитано более чем на 500 учеников. При школе будут расположены две дошкольные группы старшего возраста с последующим их обучением.Руководитель республики Александр Евстифеев поделился с Дмитрием Ивановым, что уже обратился к федеральному правительству с просьбой поддержать заявку Республики Марий Эл на завершение строительства данной школы, и попросил его оказать содействие в решении данного вопроса.

«Пока мы ведем работу на республиканские и муниципальные средства. Безусловно, нам нужна поддержка федеральных властей и финансовых ресурсов, - подчеркнул в разговоре Александр Евстифеев. – Стройка имеет некие обременения в виде необходимости снести старый дом, который расположен на площадке, расселить семьи, предоставив гражданам жилье. Опыт у нас есть, мы уже его опробовали. Мы ничего не строили, а приобрели жилье на вторичном рынке», - отметил руководитель республики.

Первая очередь школы, которая уже введена в эксплуатацию, включает в себя учебный корпус для начального звена и дошкольных групп, столовую, медицинский блок, она рассчитана на 192 ученических и 36 дошкольных мест.Вместимость учебного корпуса второй очереди составит 336 мест. Здесь будут расположены библиотека, спортивный и актовый залы.Как рассказали в Минобрнауки республики, данный объект включен в Заявку по отбору государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения. В рамках программы регионам предоставляется субсидия из федерального бюджета на софинансирование расходов по содействию, созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы.В завершении руководитель республики Александр Евстифеев пообщался с директором школы № 5, поздравил педагогический коллектив с Днем знаний и началом нового учебного года, пожелал успехов ученикам.Также Александр Евстифеев осмотрел участок дороги по ул. Шевченко в г. Волжске, который был освещен в рамках государственно-частного партнерства.