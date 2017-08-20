В газете "Волжская правда" опубликована информация о кандидате на дополнительных выборах в Госсобрание Республики Марий Эл по Волжскому району, которые состоятся 10 сентября. Текст ниже.

ДРУЗЬЯ!

10 сентября 2017 года пройдут дополнительные выборы в Госсобрание Республики Марий Эл.Единственным самовыдвиженцем, не относящимся ни к одной из политических партий, являюсь я, Гафиятуллин Линар.Моё решение выдвинуть свою кандидатуру основано на желании донести голоса жителей Волжского района до Государственного Собрания Республики Марий Эл, независимо от мнения какой-либо из политических партий.Я родился и проживаю в городе Волжске, мне 29 лет. Мои родители – врачи. Мать – инфекционист Волжской ЦГБ Гафиятуллина Татьяна Владимировна, отец – реаниматолог Гафиятуллин Радис Фарисович. Являюсь внуком известного уролога Бородина Владимира Семеновича и кардиолога Торкуновой Надежды Афанасьевны.По образованию – юрист, окончил Казанский федеральный университет. Работаю директором ООО «ГРУВ», специализирующегося на строительстве.Считаю, что знания, полученные мной при занятии хозяйственной деятельностью, помогут мне при решении поставленных задач.Являюсь членом общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».Женат, воспитываю двух дочерей.Уверен, у меня достаточно сил и мужества достойно представить Волжский район в Госсобрании Республики Марий Эл, поскольку, как и все, желаю лучшей жизни родному краю и устал от бесконечных обещаний политических партий.Моя программа не содержит ничего принципиально нового, поскольку в Республике Марий Эл, на мой взгляд, необходимо заниматься налаживанием уже существующих сфер жизни. Новым должен быть подход к политической работе – АКТИВНЫЙ, с максимальным информированием общественности о результатах.

Основные задачи, которые я ставлю перед собой:

Остановить снижение зарплат в сфере образования (ниже, чем в Марий Эл – 14647 руб. – только в Ингушетии и Дагестане). Для сравнения: в Москве школьные педагоги получают от 50 тыс. руб.

Прекратить необдуманное расходование бюджетных средств в сфере здравоохранения. Открытие ФАПов без врачей не улучшает ситуацию. Населению района по-прежнему труднодоступна медицинская помощь. Многие вынуждены ездить лечиться в Йошкар-Олу или Казань. В Волжской городской больнице под флагом оптимизации расходов продолжают сокращать персонал и койко-места в отделениях.

Не допустить расточительства субсидий в сфере сельского хозяйства. Занять активную позицию по вопросу участия Республики Марий Эл в Федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Отстаивание интересов Волжского района при рассмотрении вопросов о финансировании села, о повышении зарплат труженикам сельского хозяйства.

Заморозить постоянно растущие тарифы ЖКХ.

Снизить стоимость билетов на общественном транспорте Республики Марий Эл.

Расширить участие в программе развития муниципальных территорий, проводимой Министерством экономического развития Республики Марий Эл.

Напоследок, предлагаю официально установить, что третья суббота июня, в которую проводится «Пеледыш пайрем», является нерабочим праздничным днем Республики Марий Эл с переносом выходного дня на понедельник. Считаю, что в нашей республике непременно должен быть свой праздник.

Жду вас на выборах! Моя кандидатура – №1

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