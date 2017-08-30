Вопросы благоустройства Козьмодемьянска будут обсуждаться публично. Об этом руководителю республики Александру Евстифееву рассказал мэр Козьмодемьянска Михаил Козлов.

По словам градоначальника, в настоящее время в Козьмодемьянске запущена программа социального опроса в городе, в рамках которой местные жители вносят свои предложения, что бы они хотели видеть на пустующих участках в центральной части города, например, на тех, где снесены дома по программе переселения граждан из аварийного жилого фонда.Руководитель республики Александр Евстифеев побывал в Козьмодемьянске в ходе своей рабочей поездки в Горномарийский район. В городе он осмотрел набережную и историческую часть города. Глава региона обратил внимание мэра на необходимость сохранения муниципального имущества, создания базы для пополнения городской казны.

«Продавать здания – это разовый доход. Вы, как глава города, должны себе четко представлять, как будете жить, работать, что будет составлять вашу налоговую базу, потому что продать – дело простое, а как вы будете формировать бюджет? Поэтому надо выстраивать экономические отношения таким образом, чтобы у города был бюджет. Ваша главная задача – находить и создавать объекты, которые каждый день будут работать на город», - подчеркнул руководитель республики Александр Евстифеев.

Набережная Козьмодемьянска – одна из достопримечательностей города и гордость местных жителей, а в перспективе – еще одно место для активного привлечения туристов, комфортного отдыха гостей и самих козьмодемьянцев.Чтобы по берегу реки Волги гулять стало еще приятней, в планах местных властей благоустроить набережную и привести в порядок прибрежную зону.

«По туристическому направлению мы очень плотно работаем. В предыдущие годы был проведен технический и капитальный ремонт дамбы и береговой линии, берегоукрепляющих сооружений. Сейчас рассматриваются проекты по дальнейшему берегоукреплению, развитию малого бизнеса, кемпингов, гостиничных комплексов. На данный момент у нас одна гостиница. Она находится в верхней части города. Конечно, нужна гостиница в нижней части, ближе к Волге, поэтому прорабатываем эту тему по открытию гостиничного комплекса», - рассказал глава администрации ГО «Город Козьмодемьянск» Михаил Козлов.

Александр Евстифеев лично осмотрел территорию вдоль набережной, оценил состояние прибрежной зоны и дал ряд соответствующих поручений ответственным сотрудникам администрации.

«Недавно Премьер-министр России провел большое совещание для всех субъектов, которые живут и работают, географически расположены вдоль берегов Волги. Речь шла о том, что реку надо чистить, сберегать для эксплуатации, чтоб в нее перестали попадать бытовые и промышленные отходы. Было принято решение, что для всех этих в высшей степени благородных задач будут выделены федеральные средства. Эта программа 2020-2025 годов. Озвученная сумма более 245 миллиардов рублей. Наша республика тоже расположена на берегу Волги. Есть районы, которые заинтересованы, чтобы их каждодневная туристическая деятельность была подкреплена возможностями великой русской реки», - сказал руководитель республики Александр Евстифеев.

Он отметил, что работы будут проводиться поэтапно. Намеченный план по благоустройству набережной потребует финансовых затрат.

«Необходимо провести берегоукрепление, очистку Волги и береговой поверхности, создавать инфраструктуру, гостиничный комплекс, чтобы туристы оставались, совершали экскурсионные маршруты, наслаждались природой и теми музейными ценностями, которые у нас имеются», - обозначил руководитель республики.

Александр Евстифеев, находясь в Козьмодемьянске, также ознакомился с работой местного автовокзала. Дальнейшая его деятельность связана с финансовыми трудностями. Руководитель республики вместе с мэром города обсудили вопросы поддержки автостанции и возможность возврата автовокзала в муниципальную собственность. Кроме того, в целом была обсуждена тема работы общественного транспорта в городе и развития данной отрасли.