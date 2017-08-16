31 августа 2017 года первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл С.А.Сметанин провел совещание с главами муниципальных образований Республики Марий Эл. В мероприятии участвовали представители Управления Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл.

- легализация налогооблагаемой базы;

- проведение мероприятий по повышению объема поступлений в бюджет налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и имущественных налогов;

- снижение задолженности по налогам и сборам;

- повышение налоговой дисциплины.

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Одна из ключевых тем, обсуждаемых на совещании, - реализация Плана мероприятий по повышению поступлений налоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Марий Элв 2017 году. Документ разрабатывался в начале текущего года с главной целью – увеличить поступление налоговых доходов, прежде всего, путем вовлечения в налоговый оборот новых объектов недвижимого имущества. К основным направлениям плана относятся:Информация об итогах реализации плана мероприятий за первое полугодие 2017 года нашла отражение в докладе исполняющей обязанности заместителя руководителя регионального налогового управления Е.А. Красновой.Елена Алексеевна остановилась на резервах дополнительных поступлений НДФЛ, среди которых увеличение заработной платы, своевременное перечисление удержанного работодателями НДФЛ в бюджет, расширение налоговой базы путем вывода бизнеса из «тени».Отдельными блоками доклада Е.А. Красновой стали исчисление с 2018 года налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости, а также побуждение граждан к регистрации объектов, в которых они фактически проживают, но по каким-то причинам не торопятся оформить на них право собственности.Эти и другие вопросы предстоит решать совместными усилиями заинтересованных ведомств при активном участии муниципалитетов.

«Успешная реализация плана мероприятий, в том числе и существенная отдача в виде дополнительных доходов в бюджет, во многом зависит от тесного взаимодействия налоговой службы и муниципалитетов, от заинтересованности глав муниципальных образований в наращивании экономического потенциала вверенных им территорий», - отметила Елена Алексеевна.