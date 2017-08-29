31/08/2017

Александр Евстифеев поздравил жителей Марий Эл с Днем знаний и началом нового учебного года

опубликовано следующее поздравление:



Дорогие школьники и студенты, уважаемые родители, педагоги, работники системы образования и науки!



Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года! Особо волнителен этот день для первоклашек и первокурсников, вступающих в совершенно новую жизнь. Но самое пристальное внимание приковано к педагогам и всем, кто связал свою жизнь со сферой образования и науки.



Учиться нелегко, но только от учителя зависит, станет ли этот процесс интересным. Педагог, глубоко знающий свой предмет и умеющий увлечь учеников, воспитывает умение мыслить, ставить вопросы, искать ответы, отстаивать свое мнение.



Выражаю искренние слова благодарности всем учителям за благородный труд и любовь к своему делу. Благодаря вам в Республике появляются достойные кадры, профессионалы своего дела, владеющие современными технологиями и способные внести существенный вклад в развитие родного края и России.



С праздником, дорогие друзья – школьники и студенты, педагоги и родители! Накануне нового учебного года желаю вам профессиональных успехов, целеустремленности, отличных оценок, достижений и ярких побед!



На сайте Главы Республики Марий Эл 31 августаследующее поздравление:Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года! Особо волнителен этот день для первоклашек и первокурсников, вступающих в совершенно новую жизнь. Но самое пристальное внимание приковано к педагогам и всем, кто связал свою жизнь со сферой образования и науки.Учиться нелегко, но только от учителя зависит, станет ли этот процесс интересным. Педагог, глубоко знающий свой предмет и умеющий увлечь учеников, воспитывает умение мыслить, ставить вопросы, искать ответы, отстаивать свое мнение.Выражаю искренние слова благодарности всем учителям за благородный труд и любовь к своему делу. Благодаря вам в Республике появляются достойные кадры, профессионалы своего дела, владеющие современными технологиями и способные внести существенный вклад в развитие родного края и России.С праздником, дорогие друзья – школьники и студенты, педагоги и родители! Накануне нового учебного года желаю вам профессиональных успехов, целеустремленности, отличных оценок, достижений и ярких побед! Временно исполняющий обязанности Главы Республики Марий Эл А.А.Евстифеев

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