Президент Татарстана вручил ключи от 100 служебных автомобилей победителям республиканского конкурса среди муниципальных образований

Ключи от 100 новых служебных автомобилей вручил сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов победителям республиканского смотра-конкурса среди муниципальных образований.Мероприятие состоялось в Казани напротив здания Государственного Совета РТ в преддверии Дня Республики Татарстан. Также в церемонии награждения приняли участие первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, Руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров и председатель Совета муниципальных образований Республики Татарстан Минсагит Шакиров.В этом году на республиканский этап было подано 200 заявок. Основными критериями оценки стали количество населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования и их отдаленность от райцентра (для сельского поселения), объемы ввода жилья на одного жителя, темпы реализации на местах программ по поддержке малого и среднего предпринимательства, содействие самозанятости граждан и ряд других показателей. Для городских округов учитывались показатели деятельности муниципальных учреждений в соответствии с системой ведомственных показателей.Муниципалитет – это место, где формируется атмосфера отношения к власти, сказал Рустам Минниханов, мы в своей работе уделяем огромное внимание развитию наших территорий.

«У нас есть славная традиция. Семь лет подряд мы проводим конкурс, определяем лучшие муниципальные образования и вручаем им автомобили. За эти годы представители органов местного самоуправления получили уже 1670 машин. Надеюсь, данные меры будут способствовать повышению эффективности их работы», - подчеркнул Президент РТ.

Минсагит Шакиров сообщил, что на сегодняшний день все руководители муниципальных образований республики обеспечены служебным транспортом.

«В этом году при поддержке Президента Татарстана мы реализуем новую задачу - строительство зданий сельских поселений. По данной программе до конца года будет возведено 11 объектов», - сказал он.

Победителями смотра-конкурса стали 93 поселения и 7 муниципальных учреждений двух городских округов. Рустам Минниханов вручил им ключи от автомобилей «Шевроле Нива» и микроавтобусов «Форд Транзит».