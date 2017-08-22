Строительную площадку посетил руководитель республики Александр Евстифеев.На месте Глава региона провел выездное совещание, на котором были рассмотрены вопросы завершения строительства медицинского учреждения, обсуждены объемы финансирования объекта и график работ.По планам властей и Минздрава, высокая степень готовности Козьмодемьянской поликлиники должна быть уже к концу года. В настоящее время на объекте ведутся работы по кладке стен третьего и технического этажей. После чего здание будет подведено под теплый контур, начнется установка оконных блоков. До конца года общестроительные и отделочные работы должны быть завершены.

«Важность строительства оцениваю не только для города, но и для республики, потому что здесь оказывается медицинская помощь жителям многих населенных пунктов из нескольких районов. Коллектив работает достойно. Сегодняшняя ситуация говорит, что поликлиника востребована, потому что большое количество посещений. Кроме того, здесь оказываются услуги, в том числе и жителям Чувашии. Хотя одна из основных наших задач – снять проблему заболеваний, которые носят сосудистый характер. Поэтому строительство поликлиники актуально, оно идет опережающими темпами. Работы выполняются строго по проекту и качественно», - сказал Глава региона Александр Евстифеев в интервью республиканским СМИ.

Общая площадь строящегося трехэтажного здания поликлиники чуть более 4 тыс. кв. метров. Медицинское учреждение рассчитано на 300 посещений в смену. В состав поликлиники входят отделение рентгеновской диагностики, терапевтическое врачебное отделение, консультативное терапевтическое отделение врачей специалистов, отделение функциональной диагностики и физиотерапии.В ходе проведенного совещания руководитель республики Александр Евстифеев обратил внимание, чтобы при строительстве здания поликлиники были соблюдены все технологические условия и обеспечено качество проводимых работ.В целом, новая поликлиника, соответствующая современным требованиям к организации амбулаторно-поликлинической помощи, позволит обеспечить жителей г. Козьмодемьянска, Горномарийского и Юринского районов современной специализированной медицинской помощью.