В рамках рабочей поездки в пос. Сернур руководитель республики Александр Евстифеев осмотрел квартиры для переселенцев в доме, который был сдан в эксплуатацию в 2014 году.

Жители двухэтажной новостройки по ул. Казанская, д. 9 пожаловались на недочеты в технологии строительства. В частности, они поделились с Главой региона, что зимой в их квартирах холодно, температура не поднимается выше двенадцати градусов.Удостовериться в сути претензий Глава региона решил лично.

«Сейчас пока тепло, полноценно мы проверить не сможем, холодно у вас или нет, но вопрос возьмем на контроль», - сказал Александр Евстифеев, общаясь с одной из жительниц дома Ниной Лаптевой.

«Как только температура будет снижаться, повторите экспертизу и выясните причину. Будем устранять. Нам надо заниматься не задачей больше произвести тепла, а нужно установить причину, почему происходит утечка. Тепло надо сберегать», - обратился уже к министру строительства, архитектуры и ЖКХ Михаилу Леонтьеву с поручением руководитель республики Александр Евстифеев.

Как пояснили в Минстрое региона, ранее жалоб на холод в квартирах данного дома в само ведомство не поступало. В администрацию муниципального образования «Сернурский муниципальный район» с момента заселения дома в период наступивших холодов (2014 – 2015 годы) от жителей новостройки было обращение на холодный пол первого этажа. В связи с чем застройщик в рамках гарантийных обязательств провел дополнительные работы по утеплению цокольной части технического этажа по периметру дома.Тем не менее после визита руководителя республики данный вопрос взят на контроль Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Марий Эл. С установлением холодной погоды районные власти проведут обследование данного дома на предмет выявления тепловых потерь.